Дрони могли атакувати завод, що випускає прилади для літаків і вертольотів у Курську, — ЗМІ

За словами журналістів, у Курську цілями атаки міг стати завод "Авіаавтоматика", який також виробляє електроприводи, що використовуються в нафтовій, газовій та інших промисловостях.

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Цілями українських дронів і ракет у Курську могли стати електропідстанція, що розташована біля військової частини, а також завод "Авіаавтоматика", який виробляє прилади для російської військової авіації. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Керівництво Курської області повідомило, що в ніч на 20 березня місто зазнало атаки дронів і ракет, якими нібито були переобладнані С-200 для наземних цілей.

Карта ударів у Курську

За відомостями Mash, повітряні цілі було збито, однак уламки однієї з цілей опинилися на електропідстанції "Висока". Без електрики залишилися сім вулиць. За словами авторів публікації "Радіо Свободи", за 500 метрів від підстанції розташована 16-та окрема бригада РЕБ російських військ. Військовослужбовці бригади брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну у вересні 2022 року, одну з позицій захопили ЗСУ.

Карта ударів у Курську

Відео нічних вибухів у Курську геолокували в районі курського заводу "Авіаавтоматика", який випускає прилади й апаратуру для автоматичного регулювання та управління для літаків і вертольотів. Також випускаються електроприводи, які використовуються в нафтовій, газовій та інших промисловостях.

Нагадаємо, що дрони ГУР атакували російський аеродром "Енгельс".

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли цивільні машини в Херсонській області. За даними ОВА, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків. У соцмережах повідомляють, що люди перебували поруч із авто.