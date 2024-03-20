ВС РФ обстреляли гражданские машины в Херсонской области: есть жертвы (карта)

По информации ОВА, несовместимые с жизнью травмы получили двое мужчин. В соцсетях передают, что они находились рядом с авто.

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ВС РФ атаковали машины с гражданскими людьми в Херсонской области. О последствиях обстрела 20 марта сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"По предварительной информации, в результате обстрела погибли двое мужчин. Ориентировочно, им было по 40 лет", — проинформировал руководитель ОВА.

По словам Прокудина, трагедия произошла на дороге между населенными пунктами Садовое и Антоновка.

Публикация Александра Прокудина от 20 марта Фото: Скриншот Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

В соцсетях уточняют, что на момент обстрела мужчины находились вблизи автомобиля.

Сообщение об атаке в соцсетях Фото: Скриншот

На момент публикации материала в Херсонской областной прокуратуре не отреагировали на происшествие.

Напомним, в росСМИ 19 марта информировали, что в Херсонской области расстреляли мирных жителей. Сообщалось, что в селе Коханы ранее судимые оккупанты открыли огонь по трем местным мужчинам.

Председатель Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что пограничную часть региона стали обстреливать чаще. Украинские военные работают над тем, чтобы эвакуировать мирных жителей, которые еще не выехали в более безопасное место.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что в городе могут находиться "ждуны", которые координируют удары ВС РФ. По его словам, в российских источниках публикуют детали о последствиях обстрелов, которые могут знать только очевидцы.