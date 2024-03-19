"Здесь есть какой-то ждун или ждуны": мэр Конотопа высказался о последних атаках по городу

Городской голова рассказал, что в российских пабликах регулярно описывают, как в населенном пункте идет дым, в течение какого времени горит и так далее.

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По мнению городских властей Конотопа, что в Сумской области, в городе могут находиться так называемые "ждуны". Не исключено, что именно они предоставляют координаты для обстрелов российской армии. Об этом мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил в комментарии "Суспільному".

По его словам, именно эти лица могут иметь отношение к корректировке вражеских ударов по Конотопу. По анализу мониторинга российских пабликов можно утверждать, что там описывают, как идет какой-то дымок, в течение какого времени горит и тому подобное. За этим может наблюдать тот, кто там находится на месте. Для наших спецслужб здесь есть работа. Однако Семенихин убежден, что эту задачу выполнят украинские спецслужбы.

Также мэр добавил, что накануне российские захватчики атаковали город управляемой авиационной ракетой Х-59. В то же время несколько дней назад оккупанты ударили по Конотопу "Искандером-К".

"В основном у людей повыбивали стекла, известно о повреждениях в частных усадьбах врага. Эти вопросы удается решить благодаря работе общественных гуманитарных организаций", — подчеркнул чиновник.

Стоит отметить, что вчера днем, 18 марта, по Конотопу был нанесен удар российской ракетой. Из-за обстрела известно о повреждении объектов гражданской инфраструктуры города. Вследствие этого один из микрорайонов города остался без тепла и горячего водоснабжения. Кроме того, 17 марта армия РФ дважды атаковала Конотоп. Из-за ударов повреждены гражданские объекты.

6 марта стало известно, что российские войска дистанционно начали минировать Сумскую область, применив опасные боеприпасы — шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.