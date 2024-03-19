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Военный Фокус Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области

Пытались разобрать: под Херсоном в руках мужчин сдетонировал FPV-дрон, есть жертвы (фото)

Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС
Фото: Голос Америки | В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва (иллюстративное изображение)

По словам начальника областной администрации Александра Прокудина, трое мужчин обнаружили взрывоопасный предмет во дворе, после чего захотели его изучить. В ГСЧС напомнили, как себя нужно вести с найденными неизвестными объектами.

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Трое жителей населенного пункта Львово в Бериславском районе Херсонской области погибли от взрывоопасного предмета, который нашли на улице и принесли домой. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, речь идет про мужчин 45, 55 и 67 лет, которые проживали в селе Львово. Накануне они нашли во дворе FPV-дрон, который решили забрать с собой и более детально рассмотреть его уже дома.

Когда мужчины начали его разбирать, то боеприпас сдетонировал, что привело в результате к трагическим последствиям.

"Все трое получили тяжелые ранения и умерли по дороге в больницу. Мои соболезнования родным и близким. Призываю быть крайне осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей или полицию", — написал Александр Прокудин.

Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: Скриншот

Опасность вражеских снарядов: предупреждение от ГСЧС

В Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили, что с наступлением весны и потепления люди, в частности дети, больше проводят время на улице. Стоит при этом помнить, что минная опасность никуда не делась.

В большей степени это касается мест, где велись боевые действия или фиксируются атаки кассетными боеприпасами. Необходимо проговорить с детьми места, где можно случайно наткнуться на такие снаряды.

"Также взрывоопасные предметы могут прятать внутри различных вещей, в частности в брошенных на улице коробках, пакетах и даже игрушках. Научите малышей не подходить к таким предметам и не касаться их!" — говорится в сообщении.

Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС Fullscreen
В Херсонской области мужчины решили разобрать FPV-дрон и погибли от взрыва
Фото: ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС
Смерть, Херсонская область, мины, боеприпасы, взрывоопасные предметы, минная опасность, ГСЧС

Напомним, 16 марта сообщалось, что в Винницкой области нашли боевую часть ракеты Х-101, которая могла пролежать в лесу не менее месяца. Спасатели подчеркнули, что часть российской ракеты лежала в лесополосе и несла угрозу окружающим. Последний раз ВС РФ применяли крылатые ракеты Х-101 для ударов по Украине в середине февраля 2024 года.

14 февраля сообщалось, что в Харьковской области взрывотехники выявили минное поле рядом с важными объектами. По данным полиции, российские оккупанты заминировали критическую инфраструктуру в Изюмском районе. Специалисты сразу же начали обезвреживать снаряды.