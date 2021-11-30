Украинка Иванна Сахно снимется в сериале из вселенной "Звездных войн"

В новом сериале речь пойдет о Асоке Тано, джедайке и ученице Энакина Скайуокера

Украинская актриса Иванна Сахно, звезда фильмов "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул", снимется в сериале по вселенной культовых "Звездных войн". Об этом пишет Deadline.

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Новый сериал будет называться "Асока", станет спин-оффом "Мандалорца" и расскажет историю тогрутки Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера и выпускницы Храма Джедаев.

Главную роль Асоки, как и в "Мандалорце" исполнит Розарио Доусон, а вот какая роль досталась Иванне пока неизвестно. Пока создатели нового сериала только обмолвились, что это будет совершенно новый персонаж, который еще нигде не появлялся.

[ + – ] Розарио Доусон в роли Асоки Тано в сериале "Мандалорец" Фото: Скриншот

Сценаристом новой телесаги выступает Дэйв Филони, работавший над "Войнами клонов".

Ранее стало известно о том, что в сериале также появится Хейден Кристенсен, который вернется к роли Энакина Скайуокера — судя по всему, он предстанет перед зрителями в виде призрака Силы.

Производство "Асоки" должно стартовать в марте 2022 года.

Так что сейчас в разработке у Lucasfilm находятся несколько сериалов из вселенной "Звездных войн": третий сезон "Мандалорца"; "Книга Бобы Фетта" — о мандалорце Бобе Фетте (Темуэра Моррисон) и его помощнице Феннек Шанд (Минг-На Вен); "Звездные войны: Оби-Ван Кеноби" — о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор); "Звездные войны: рейнджеры Новой Республики, "Звездные войны: Андор" — о повстанце Кассиане Андоре (Диего Луна) и теперь: "Звездные войны: Асока".

Напомним, сериал "Мандалорец", который стал сенсацией 2019 года, рассказывает историю охотника за головами Дина Джарина. Во время одного из заданий в руки ему попадает таинственный детеныш, уже прозванный фанатами "Малыш Йода" из-за сходством с другим персонажем из "Звездных войн". Во время съемок выяснилось, что кукла Малыша Йоды стоит пять миллионов долларов.