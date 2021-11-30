Украинка Иванна Сахно снимется в сериале из вселенной "Звездных войн"
В новом сериале речь пойдет о Асоке Тано, джедайке и ученице Энакина Скайуокера
Украинская актриса Иванна Сахно, звезда фильмов "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул", снимется в сериале по вселенной культовых "Звездных войн". Об этом пишет Deadline.
Новый сериал будет называться "Асока", станет спин-оффом "Мандалорца" и расскажет историю тогрутки Асоки Тано, ученицы Энакина Скайуокера и выпускницы Храма Джедаев.
Главную роль Асоки, как и в "Мандалорце" исполнит Розарио Доусон, а вот какая роль досталась Иванне пока неизвестно. Пока создатели нового сериала только обмолвились, что это будет совершенно новый персонаж, который еще нигде не появлялся.
Сценаристом новой телесаги выступает Дэйв Филони, работавший над "Войнами клонов".
Ранее стало известно о том, что в сериале также появится Хейден Кристенсен, который вернется к роли Энакина Скайуокера — судя по всему, он предстанет перед зрителями в виде призрака Силы.
Производство "Асоки" должно стартовать в марте 2022 года.
Так что сейчас в разработке у Lucasfilm находятся несколько сериалов из вселенной "Звездных войн": третий сезон "Мандалорца"; "Книга Бобы Фетта" — о мандалорце Бобе Фетте (Темуэра Моррисон) и его помощнице Феннек Шанд (Минг-На Вен); "Звездные войны: Оби-Ван Кеноби" — о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор); "Звездные войны: рейнджеры Новой Республики, "Звездные войны: Андор" — о повстанце Кассиане Андоре (Диего Луна) и теперь: "Звездные войны: Асока".
Напомним, сериал "Мандалорец", который стал сенсацией 2019 года, рассказывает историю охотника за головами Дина Джарина. Во время одного из заданий в руки ему попадает таинственный детеныш, уже прозванный фанатами "Малыш Йода" из-за сходством с другим персонажем из "Звездных войн". Во время съемок выяснилось, что кукла Малыша Йоды стоит пять миллионов долларов.