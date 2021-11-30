Українка Іванна Сахно зніметься в серіалі зі всесвіту "Зоряних війн"

У новому серіалі йтиметься про Асоку Тано, джедайку та ученицю Енакіна Скайвокера

Українська акторка Іванна Сахно, зірка фільмів "Тихоокеанський рубіж 2" та "Шпигун, який мене кинув", зніметься у серіалі зі всесвіту культових "Зоряних воєн". Про це пише Deadline.

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Новий серіал називатиметься "Асока", стане спін-офом "Мандалорця" та розповість історію тогрутки Асоки Тано, учениці Енакіна Скайвокера та випускниці Храму Джедаїв.

Головну роль Асоки, як і в "Мандалорці", виконає Розаріо Доусон, а ось яка роль дісталася Іванні, поки невідомо. Поки що творці нового серіалу лише обмовилися, що це буде зовсім новий персонаж, який ще ніде не з'являвся.

[ + – ] Розаріо Доусон у ролі Асоки Тано у серіалі "Мандалорець" Фото: Скриншот

Сценаристом нової телесаги виступає Дейв Філоні, який працював над "Війнами клонів".

Раніше стало відомо про те, що в серіалі також з'явиться Хейден Крістенсен, який повернеться до ролі Енакіна Скайвокера — зважаючи на все, він постане перед глядачами у вигляді привиду Сили.

Виробництво "Асоки" має стартувати в березні 2022 року.

Тож зараз у розробці у Lucasfilm кілька серіалів із всесвіту "Зоряних війн": третій сезон "Мандалорця"; "Книга Боби Фетта" — про мандалорця Боба Фетта (Темуер Моррісон) і його помічницю Феннек Шанд (Мінг-На Відень); "Зоряні війни: Обі-Ван Кенобі" — про джедаї Обі-Ван Кенобі (Юен Макгрегор); "Зоряні війни: рейнджери Нової Республіки, "Зоряні війни: Андор" — про повстанця Касіана Андора (Дієго Місяця) і тепер: "Зоряні війни: Асока".

Нагадаємо, серіал "Мандалорець", який став сенсацією 2019 року, розповідає історію мисливця за головами Діна Джаріна. Під час одного із завдань до рук йому потрапляє таємниче дитинча, вже прозване фанатами "Малюк Йода" через схожість з іншим персонажем із "Зоряних війн". Під час зйомок з'ясувалося, що лялька Маля Йоди коштує п'ять мільйонів доларів.