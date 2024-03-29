Боєць НГУ їхав у тамбурі через службового пса Ермі: що відповіли в "Укрзалізниці" (фото)

В "Укрзалізниці" пояснили, що лабрадору взагалі не можна перебувати у вагоні InterCity. Провідники, які це допустили, порушили правила перевезення.

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Військовий з Національної гвардії України та службовий пес Ермі 2,5 години стояли у тамбурі вагона поїзда InterCity, який їхав з Чернігова до Києва. На подію відреагувала зооволонтерка Ілона Блонська, яка відзначила, що такого не повинно бути під час війни. У відповідь "Укрзалізниця" пояснила, що на сьогодні собак вищих 45 см заборонено перевозити у вагонах. Коментар державної компанії опублікували на порталі "Громадське".

Згідно з чинними правилами перевезення тварин, великі тварини провинні їхати у тамбурі першого або останнього вагону (не потягу InterCity), — ідеться у поясненні "Укрзалізниці". Поруч обов'язково має бути супроводжуючий, який триматиме собаку на повідку. Якби пес був менший, він міг би перебувати у вагоні разом з пасажирами, хоча і сидів би у спеціальній коробці.

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У компанії запевнили, що працюють над зміною чинних правил. При цьому будуть орієнтуватись на європейський досвід. Певні пропозиції розглядає Кабінет міністрів: потрібно дещо зачекати, поки їх приймуть.

"Ми усвідомлюємо, що правила вже застарілі. Наразі команда працює над їхнім оновленням, але це досить складний і тривалий процес".

Укрзалізниця і тварини — історія лабрадора Ермі

Про ситуацію зі службовим лабрадором розповіла в Instagram зооволонтерка Ілона Блонська. 27 березня жінка опублікувала допис зі світлиною собаки та військового, які перебували у тамбурі поїзда. Вона вказала, що під час війни треба було б, щоб люди у формі могли з комфортом пересуватись країною. Адже цій парі довелось майже три години простояти без права зайти у вагон.

"Спитала у хлопчини, чому вони з речами у тамбурі. Він тяжко видихнув і сказав, що "не дозволяється". Я була в такому шоці, що навіть не втримала сліз, — написала Блонська.

Укрзалізниця і тварини - історія лабрадора Ермі Фото: Instagram

Незабаром після цього з'явився коментар, у якому пояснили, що службовий пес — лабрадор Ермі, який "виконує службово-бойові завдання в різних локаціях держави ще із самого початку повномасштабного і навіть раніше".

Реакція на ситуацію з лабрадором

На сторінці Facebook директора філії "Укрзалізниці" Олександра Петровського з'явився коментар щодо лабрадора та військового. Посадовець пояснив, що взагалі-то провідниці порушили правила, оскільки таку тварину заборонено перевозити у вагоні "Інтерсіті". Також він відзначив, що військовий не завжди стояв у тамбурі — час від часу був у салоні. Тим часом як пес інколи перегороджував вихід.

"Сухо за правилами — пес, якого жаліслива пасажирка побачила в тамбурі не має бути допущеним в Інтерсіті. Протягом поїздки песик рухався, були питання з іншими, він перегороджував прохід і вирішили, що він буде у тамбурі. Далі — ми б точно хотіли зробити поїздки ще зручнішими, щоб ніхто не мав стояти в тамбурах. У нічних поїздах є можливість — в окремому купе на здоров'я. В Інтерсіті — складніше, бо всі разом", — написав Петровський.

Про особливості перевезення службових тварин журналістам "Громадського" розповів керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук. З його слів, для таких випадків передбачено спеціальний транспорт. Ситуація, яку спостерігала зоозахисниця, це — "збіг обставин".

Тим часом в Instagram на сторінці Нацгвардії опублікували пояснення щодо подій начебто від імені лабрадора "Ермі". Розповіли, що раніше собака мандрував разом з кінологами у повністю викупленому купе. Коли знадобилось терміново поїхати, квитки були лише на InterCity, тому вирішили їхати, не дивлячись на незручності.

Автор допису запевнив, що пес гарно почувається і не страждає від того, що їхав у кілька годин у тамбурі.

Укрзалізниця і тварини - відповідь лабрадора Ермі Фото: Скриншот

Зазначимо, в Україні є інший пес, про якого розповідали ЗМІ. Це собака породи "джек-рассел-тер'єр" на ім'я "Патрон" — службова собака, яка займається розмінуваннями. У серпні 2023 року з'явилось припущення, що тварина загинула під час обстрілу, але повідомлення спростували дописом в Instagram.

Нагадуємо, у січні 2024 року Фокус розповідав, що в Україні дозволили приводити собак в укриття під час повітряних атак ЗС РФ. Кількома тижнями раніше стався скандал з цього приводу: дітей не пустили в укриття, бо разом з ними був пес породи "мальтіпу".