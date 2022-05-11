Пес Патрон. Кінологи попереджають про особливості породи джек-рассел-тер'єр
Хоч пес Патрон, улюбленець піротехніків, і став зіркою соцмереж, але заводити собаку породи джек-рассел-тер'єр варто, лише добре розуміючи всі ризики
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Джек-рассел-тер'єр Патрон, який разом із господарем служить у ДСНС Чернігівської області, став справжньою зіркою Мережі. В нього з'явилася власна сторінка в Instagram, фанати малюють його портрети, а самі рятувальники регулярно звітують про успіхи пса. Логічно, що багатьом захотілося завести собі свого Патрона. Але цей собака підійде не кожному.
Те, що інтерес до джек-рассел-тер'єра виріс — це цілком логічно. Вперше такий сплеск спостерігали, коли на екрани вийшов фільм "Маска" з Джимом Керрі. Після виходу "Ігор Престолів" всі захотіли завести хаскі, після появи на екранах фільмів про Гаррі Поттера — білих полярних сов, після "101 далматинця" — далматських догів, і фільм "Бетховен" спровокував інтерес до сенбернарів. Але куплена на хвилі захоплення екранним персонажем тварина дуже швидко може розчарувати. Адже вона разюче відрізняється від екранного персонажа.
Так що Фокус з'ясував, чому пес Патрон хоч і виглядає, як мила дружня собака, яка привела в захват навіть Джастіна Трюдо та Володимира Зеленського, але підійде як компаньйон далеко не кожному.
Історія породи
Порода джек-рассел-тер'єр виведена у Великій Британії для полювання на лисиць священником, на ім'я Джек Рассел ще в 1873 році. Але ці собаки показали себе ще і як умілі щуролови, за що їх дуже полюбили у всій Британії й особливо в Лондоні. Невеликий собака міг жити в невеликій квартирі та позбавляв господарів від гризунів.
Відомий тер'єр-рекордсмен, котрий за рік знищив тонну щурів. Джек-рассел-тер'єри цінуються за безстрашність, відданість та вміння йти по слідах. Вони входять до топ-10 найрозумніших собак.
Джек-рассел-тер'єрів навчають шукати не лише вибухівку, а й наркотики.
Особливості породи
Ветеринар-практик Іван Васильєв зазначає, що джек-рассел-тер'єр — це робоча мисливська порода. Ці собаки дуже активні, розумні та цікаві. Представники цієї породи підійдуть тим, хто любить багато гуляти на свіжому повітрі (3-4 години на день), готові навіть вдома гратися із собакою та приділяти їй увагу. Важливо знати, що на прогулянці потрібно не просто вигулювати собаку на повідку, а багато з нею гратися, інакше він занудиться.
Якщо майбутній власник багато часу проводить на роботі й собака залишається один, то йому стане нудно, і він розважатиме себе самостійно, а це означає — псувати речі.
Джек-рассел-тер'єр здатний застрибнути на висоту 1,5 м. Тому може зіпсувати дуже багато. Він дуже цікавий, а значить, досліджуватиме всі куточки у квартирі, а не мирно спатиме на подушці, так що, повернувшись, власник ризикує побачити розгромлену квартиру.
Ці собаки досить доброзичливі. В них немає агресії. Їх легко навчити виконувати основні команди.
"Зрозуміло, для того, щоб навчити собаку нести службу та виконувати складніші завдання, як у випадку Патрона, потрібні спеціальні знання та навички", — зазначає ветеринар.
У джек-рассел-тер'єрів зазвичай не спостерігається якихось генетичних захворювань. Їх потрібно регулярно вакцинувати, обробляти від бліх, кліщів та глистів та правильно годувати. Якщо цього всього дотримуватись, як правило, проблем зі здоров'ям у собак не виникає. Завдяки міцному здоров'ю це дуже вдала порода для полювання. Живуть джек-рассели в середньому 15-16 років.
При всій своїй витривалості джек-рассели все ж повинні жити в приміщенні. Найкращий варіант для них — великий заміський будинок із великим двором, де вони можуть бігати. Квартира теж підійде, але тільки простора і з наявністю іграшок, інакше, як зазначено вище, він досліджуватиме квартиру, що може закінчитися плачевно.
Мисливський інстинкт у процесі селекції у джек-расселів дещо притупився, але варто враховувати, що може проявлятися в полюванні на інших домашніх улюбленців та сільськогосподарських тварин. Тому рекомендується заводити такого собаку як єдину тварину.
Кому заводити, а кому — ні
Джек-рассели — ідеальні супутники для дітей віком від 4 років, а також для тих, хто веде активний спосіб життя. Ці собаки чудово переносять подорожі, але їм потрібно приділяти багато часу і займатися дресуванням.
Варто враховувати, що джек-рассели не переносять самотності, вони справжні віддані компаньйони і їм потрібно приділяти багато уваги. Джек-рассел-тер'єр — рівноправний член сім'ї, що вимагає поваги до себе.