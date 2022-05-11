Пес Патрон. Кінологи попереджають про особливості породи джек-рассел-тер'єр

Хоч пес Патрон, улюбленець піротехніків, і став зіркою соцмереж, але заводити собаку породи джек-рассел-тер'єр варто, лише добре розуміючи всі ризики

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Джек-рассел-тер'єр Патрон, який разом із господарем служить у ДСНС Чернігівської області, став справжньою зіркою Мережі. В нього з'явилася власна сторінка в Instagram, фанати малюють його портрети, а самі рятувальники регулярно звітують про успіхи пса. Логічно, що багатьом захотілося завести собі свого Патрона. Але цей собака підійде не кожному.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Те, що інтерес до джек-рассел-тер'єра виріс — це цілком логічно. Вперше такий сплеск спостерігали, коли на екрани вийшов фільм "Маска" з Джимом Керрі. Після виходу "Ігор Престолів" всі захотіли завести хаскі, після появи на екранах фільмів про Гаррі Поттера — білих полярних сов, після "101 далматинця" — далматських догів, і фільм "Бетховен" спровокував інтерес до сенбернарів. Але куплена на хвилі захоплення екранним персонажем тварина дуже швидко може розчарувати. Адже вона разюче відрізняється від екранного персонажа.

[ + – ] Пес Патрон на зустрічі з Володимиром Зеленським та Джастіном Трюдо Фото: Instagram patron_dsns

Так що Фокус з'ясував, чому пес Патрон хоч і виглядає, як мила дружня собака, яка привела в захват навіть Джастіна Трюдо та Володимира Зеленського, але підійде як компаньйон далеко не кожному.

Історія породи

Порода джек-рассел-тер'єр виведена у Великій Британії для полювання на лисиць священником, на ім'я Джек Рассел ще в 1873 році. Але ці собаки показали себе ще і як умілі щуролови, за що їх дуже полюбили у всій Британії й особливо в Лондоні. Невеликий собака міг жити в невеликій квартирі та позбавляв господарів від гризунів.

Відомий тер'єр-рекордсмен, котрий за рік знищив тонну щурів. Джек-рассел-тер'єри цінуються за безстрашність, відданість та вміння йти по слідах. Вони входять до топ-10 найрозумніших собак.

Джек-рассел-тер'єрів навчають шукати не лише вибухівку, а й наркотики.

Особливості породи

Ветеринар-практик Іван Васильєв зазначає, що джек-рассел-тер'єр — це робоча мисливська порода. Ці собаки дуже активні, розумні та цікаві. Представники цієї породи підійдуть тим, хто любить багато гуляти на свіжому повітрі (3-4 години на день), готові навіть вдома гратися із собакою та приділяти їй увагу. Важливо знати, що на прогулянці потрібно не просто вигулювати собаку на повідку, а багато з нею гратися, інакше він занудиться.

Якщо майбутній власник багато часу проводить на роботі й собака залишається один, то йому стане нудно, і він розважатиме себе самостійно, а це означає — псувати речі.

Джек-рассел-тер'єр здатний застрибнути на висоту 1,5 м. Тому може зіпсувати дуже багато. Він дуже цікавий, а значить, досліджуватиме всі куточки у квартирі, а не мирно спатиме на подушці, так що, повернувшись, власник ризикує побачити розгромлену квартиру.

Ці собаки досить доброзичливі. В них немає агресії. Їх легко навчити виконувати основні команди.

Фото: Instagram patron_dsns

"Зрозуміло, для того, щоб навчити собаку нести службу та виконувати складніші завдання, як у випадку Патрона, потрібні спеціальні знання та навички", — зазначає ветеринар.

У джек-рассел-тер'єрів зазвичай не спостерігається якихось генетичних захворювань. Їх потрібно регулярно вакцинувати, обробляти від бліх, кліщів та глистів та правильно годувати. Якщо цього всього дотримуватись, як правило, проблем зі здоров'ям у собак не виникає. Завдяки міцному здоров'ю це дуже вдала порода для полювання. Живуть джек-рассели в середньому 15-16 років.

При всій своїй витривалості джек-рассели все ж повинні жити в приміщенні. Найкращий варіант для них — великий заміський будинок із великим двором, де вони можуть бігати. Квартира теж підійде, але тільки простора і з наявністю іграшок, інакше, як зазначено вище, він досліджуватиме квартиру, що може закінчитися плачевно.

Мисливський інстинкт у процесі селекції у джек-расселів дещо притупився, але варто враховувати, що може проявлятися в полюванні на інших домашніх улюбленців та сільськогосподарських тварин. Тому рекомендується заводити такого собаку як єдину тварину.

Кому заводити, а кому — ні

Джек-рассели — ідеальні супутники для дітей віком від 4 років, а також для тих, хто веде активний спосіб життя. Ці собаки чудово переносять подорожі, але їм потрібно приділяти багато часу і займатися дресуванням.

[ + – ] Джек-рассел-тер'єр Патрон Фото: Instagram patron_dsns

Варто враховувати, що джек-рассели не переносять самотності, вони справжні віддані компаньйони і їм потрібно приділяти багато уваги. Джек-рассел-тер'єр — рівноправний член сім'ї, що вимагає поваги до себе.