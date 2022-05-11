Пес Патрон. Кинологи предупреждают об особенностях породы джек-рассел-терьер

Хоть пес Патрон, любимец пиротехников, и стал звездой соцсетей, но заводить собаку породы джек-рассел-терьер стоит, лиш хорошо понимая все риски

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Джек-рассел-терьер Патрон, который вместе с хозяином служит в ГСЧС Черниговской области, стал настоящей звездой Сети. У него появилась собственная страничка в Instagram, фанаты рисуют его портреты, а сами спасатели регулярно отчитываются об успехах пса. Логично, что многим захотелось завести себе своего собственного Патрона. Но это собака подойдет не каждому.

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То, что интерес с джек-рассел-терьерам вырос – это вполне логично. Первый раз подобный всплеск наблюдался, когда на экраны вышел фильм "Маска" с Джимом Керри. После выхода "Игр Престолов" все захотели обзавестись хаски, после появления на экранах фильмов о Гарри Поттере – белыми полярными совами, после "101 далматинца" – далматскими догами, и фильм "Бетховен" спровоцировал интерес к сенбернарам. Но купленная на волне восхищения экранным персонажем животное очень быстро может разочаровать. Ведь оно разительно отличается от экранного персонажа.

[ + – ] Пес Патрон на встрече с Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо Фото: Instagram patron_dsns

Так что Фокус выяснил, почему пес Патрон хоть и выглядит, как милая дружелюбная собака, которая привела в восторг даже Джастина Трюдо и Владимира Зеленского, но подойдет в качестве компаньона далеко не каждому.

История породы

Порода джек-рассел-терьер была выведена в Великобритании для охоты на лис священником по имени Джек Рассел еще в 1873 году. Но эти собаки показали себя еще и как умелые крысоловы, за что их очень полюбили по всей Британии и особенно в Лондоне. Небольшая собака могла жить в небольшой квартире и избавляла хозяев от грызунов.

Известен терьер-рекордсмен, который за год уничтожил тонну крыс. Джек-рассел-терьеры ценятся за бесстрашие, преданность и умение идти по следу. Они входят в топ-10 самых умных собак.

Джек-рассел-терьеров обучают искать не только взрывчатку, но и наркотики.

Особенности породы

Практикующий ветеринар Иван Васильев отмечает, что джек-рассел-терьер — это рабочая охотничья порода. Эти собаки очень активны, умны и любопытны. Представители этой породы подойдут тем, кто любит много гулять на свежем воздухе (3-4 часа в день), готовы даже дома играть с собакой и уделять ей внимание. Важно знать, что на прогулке нужно не просто выгуливать собаку на поводке, а много с ней играть, иначе он захандрит.

Если будущий владелец много времени проводит на работе и собака остается одна, то ей станет скучно, и она будет развлекать себя самостоятельно, а это значит – портить вещи.

Джек-рассел-терьер способен запрыгнуть на высоту в 1,5 м. Поэтому может испортить очень многое. Он очень любопытен, а значит, будет исследовать все уголки в квартире, а не мирно спать на подушке, так что, вернувшись, владелец рискует увидеть разгромленную квартиру.

Эти собаки достаточно дружелюбны. У них не наблюдается агрессии. Их легко научить выполнять основные команды.

Фото: Instagram patron_dsns

"Разумеется, для того, чтобы научить собаку нести службу и выполнять более сложные задачи, как в случае Патрона, нужны специальные знания и навыки", — отмечает ветеринар.

У джек-рассел-терьеров обычно не наблюдается каких-то генетических заболеваний. Их нужно регулярно вакцинировать, обрабатывать от блох, клещей и глистов и правильно кормить. Если все это соблюдать, как правило, проблем со здоровьем у собак не возникает. Благодаря крепкому здоровью это очень удачная порода для охоты. Живут джек-расселы в среднем 15-16 лет.

При всей своей выносливости джек-расселы все же должны жить в помещении. Лучший вариант для них – большой загородный дом с большим двором, где он может бегать. Квартира тоже подойдет, но только просторная и с наличием игрушек, иначе, как указано выше, он будет исследовать квартиру, что может закончиться плачевно для обстановки.

Охотничий инстинкт в процессе селекции у джек-расселов несколько притупился, но стоит учитывать, что может проявляться в охоте на других домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Поэтому рекомендуется заводить такую собаку как единственное животное.

Кому заводить, а кому — нет

Джек-расселы – идеальные спутники для детей от 4 лет, а также тех, кто ведет активный образ жизни. Эти собаки прекрасно переносят путешествия, но им нужно уделять много времени и заниматься ее дрессировкой.

[ + – ] Джек-рассел-терьер Патрон Фото: Instagram patron_dsns

Стоит учитывать, что джек-расселы не переносят одиночества, они настоящие преданные компаньоны и им нужно уделять много внимания. Джек-рассел-терьер - равноправный член семьи, требующий уважения к себе.