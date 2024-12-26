Без обов'язкових елементів: нацгвардійцям поставили неякісні спальники на ₴30 млн (фото)

Військові отримали 20 тисяч спальних мішків без флісової підкладки та захисту від вітру. Директору фірми, яка виконала державне замовлення, повідомили про підозру.

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Підприємство з Кривого Рогу у 2023 році поставило українським військовим 20 тисяч спальних мішків низької якості. Про це 26 грудня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Вартість спальників сягала 30 млн гривень. Експертиза встановила, що вони не відповідали технічним вимогам та не могли бути використані за призначенням. Зокрема склад тканини порушував вимоги, а також були відсутні обов’язкові елементи — підкладка з флісу та шар зі спецтканини, який не пропускає повітря.

Фото спальників для НГУ Фото: ДБР

Директору фірми оголосили підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Військова частина подала позов до суду, щоб домогтися відшкодування у розмірі 6 млн гривень і заміни спальних мішків на якісні. Позов було повністю задоволено.

Нині правоохоронці встановлюють, чи були причетні до оборудки військовослужбовці.

У Національній поліції уточнили, що постачання було здійснене у грудні 2023 року. Війська частина, яка отримала 20 тисяч неякісних спальників, перебуває у складі Національної гвардії. Мішки придбали за державним контрактом.

Нагадаємо, 26 грудня ЗС РФ вдарили дроном по ринку в Нікополі. Декілька поранених перебувають у важкому стані, торгові приміщення значно пошкоджені.

12 грудня Покровська міська рада уклала контракт з підрядником про проведення технічного обстеження будинку. На той час будівля перебувала у "сірій зоні", тепер ця територія тимчасово окупована.