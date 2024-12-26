Росіяни дроном ударили по ринку в Нікополі, багато поранених (фото)

Внаслідок обстрілу постраждали шестеро громадян, а жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані. Крім дронів-камікадзе, як наголошує місцева влада, ЗС РФ активно обстрілюють Нікополь із артилерії.

Related video

Росіяни завдали удару дроном-камікадзе по Нікополю. Він вибухнув просто на місцевому ринку, де в той час перебували багато людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі — шестеро поранених через ворожу атаку дроном-камікадзе. Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років — "важкі". Решта — в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Міський голова Нікополя Олександр Саюк заявив про те, що від ранку ЗС РФ вкотре обстрілюють місто з артилерії та закликав нікопольців перебувати в укриттях.

В ДСНС Дніпропетровщини повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали четверо жінок та двоє чоловіків. Значно пошкоджені торгові приміщення.

"Рятувальники разом із працівниками екстреної медичної допомоги оперативно надали домедичну допомогу постраждалим на місці та доправили до лікарні. Для ліквідації наслідків обстрілу було залучено 3 рятувальника та 1 одиницю техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 4 грудня повідомлялося, що Херсон став полігоном для навчання операторів БпЛА РФ, що перетворило життя його жителів на постійний страх. Із середини липня місто зазнало понад 9 500 атак дронів, які були спрямовані не на військові цілі, а на цивільну інфраструктуру та звичайних людей.