Россияне дроном ударили по рынку в Никополе, много раненых (фото)

В результате обстрела пострадали шестеро граждан, а женщины 39, 63 и 64 лет находятся в тяжелом состоянии. Кроме дронов-камикадзе, как отмечают местные власти, ВС РФ активно обстреливают Никополь из артиллерии.

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Россияне нанесли удар дроном-камикадзе по Никополю. Он взорвался прямо на местном рынке, где в то время находилось много людей. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Никополе — шестеро раненых из-за вражеской атаки дроном-камикадзе. Все пострадавшие госпитализированы. Женщины 39, 63 и 64 лет — "тяжелые". Остальные — в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Городской голова Никополя Александр Саюк заявил о том, что с утра ВС РФ в очередной раз обстреливают город из артиллерии и призвал никопольцев находиться в укрытиях.

В ГСЧС Днепропетровщины сообщили, что в результате обстрела пострадали — четверо женщин и двое мужчин. Значительно повреждены торговые помещения.

"Спасатели вместе с работниками экстренной медицинской помощи оперативно оказали домедицинскую помощь пострадавшим на месте и доставили в больницу. Для ликвидации последствий обстрела были привлечены 3 спасателя и 1 единица техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 4 декабря сообщалось, что Херсон стал полигоном для обучения операторов БпЛА РФ, что превратило жизнь его жителей в постоянный страх. С середины июля город подвергся более 9 500 атакам дронов, которые были направлены не на военные цели, а на гражданскую инфраструктуру и обычных людей.