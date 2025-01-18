РФ завербувала працівників "Укрзалізниці" й метрополітену, — Офіс Генпрокурора (фото)

За інформацією правоохоронців, чоловіки були завербовані ще у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення вони передавали куратору інформацію про переміщення СБУ, наслідки влучань та готувались до проведення диверсійних дій за вказівкою ФСБ.

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Правоохоронці ліквідували агентурний осередок спецслужб Російської Федерації, до складу якого входили співробітники акціонерного товариства "Укрзалізниця" так київського метрополітену. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, двоє громадян України були завербовані у 2014 році представником Калінінградського управління Федеральної служби безпеки Росії. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, що представляли інтерес для РФ, а після початку повномасштабного вторгнення — інформували куратора про переміщення підрозділів Збройних сил України та надавали інформацію про наслідки влучань по міській інфраструктурі. Крім цього, вони готувались до проведення диверсійних дій за вказівкою ФСБ.

У осіб були проведені обшуки, за результатами яких вилучена зброя, набої, вибухівка, засоби зв’язку та комп’ютерна техніка. Все це використовувалось для спілкування з куратором.

Обом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 с 111 Кримінального кодексу України) та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

"Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників. Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, матері – вручене повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України", — додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, що судитимуть підприємця, який продавав військову гуманітарку. Його товариство завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб Національної гвардії, але насправді всі товари реалізовувалися у магазині.

Додамо, що в Дніпропетровській області викрито підприємство, яке допомагає РФ будувати лабораторії, в яких росіяни розробляють ядерну зброю. До організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів.