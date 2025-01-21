РФ атакувала поїзд на Дніпропетровщині: в "Укрзалізниці" показали наслідки (фото)

Внаслідок російського обстрілу Придніпровської залізниці є поранені. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад, заявили в "Укрзалізниці".

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У вівторок вранці, 21 січня, Російська Федерація атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив про трьох поранених залізничників.

За його словами, "приліт" стався на Придніпровській залізниці.

Перцовський зазначив, що працівники "діяли чітко". Після оголошення повітряної тривоги закріпили поїзд, зібрали пасажирів та пройшли в укриття депо.

"Поїзд відновимо, головне — врятовано життя! З колегами зустрінусь особисто в найближчі дні, відзначимо за чіткість!", — написав очільник "Укрзалізниці" у Facebook.

Він також показав, який вигляд зсередини має пошкоджений вагон.

Фото: Скриншот

О 8:06 у компанії повідомили, що залізнична інфраструктура Дніпропетровщини перебуває під ворожою атакою. На той час було відомо про двох поранених залізничників.

"Одного госпіталізовано, іншому — надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад", — йшлося у повідомленні "Укрзалізниці".

Фото: Скриншот

О 6 годині ранку Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння зі сходу і повідомляли про швидкісні цілі в напрямку Дніпра. Через кілька хвилин після цього "Суспільне Дніпро" писало про вибухи у місті.

Нагадаємо, 17 січня ЗС РФ вдарили балістикою по Кривому Рогу. У мережі показали пробите наскрізь бомбосховище.

18 січня в Офісі генпрокурора повідомили, що ліквідували агентурний осередок спецслужб РФ, до складу якого входили співробітники "Укрзалізниці" та київського метрополітену.