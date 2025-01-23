РФ ударила четырьмя "Искандерами" по Запорожью: обвалился жилой дом, что известно

Под завалами дома оказались люди. Известно о 16 пострадавших, среди них — сотрудники ГСЧС.

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В ночь с 22 на 23 января российские оккупационные войска нанесли несколько мощных ударов по Запорожью, в результате чего обвалился жилой дом, а под завалами оказались люди. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие", — написал Федоров.

Позже он сообщил, что появилась информация о людях, которые оказались под завалами.

Кроме того, по словам Федорова, среди пострадавших четверо — это сотрудники ГСЧС, которых уже доставили в больницу.

В то же время мониторинговые каналы сообщили, что Россия атаковала Запорожье четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Об угрозе ударов баллистическими ракетами по региону предупреждал также Иван Федоров в 3:58.

Отметим, что о первом взрыве в Запорожье СМИ сообщили около четырех утра.

Уже в 4:50 Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты ударили по жилому дому Запорожья.

"В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша", — написал Федоров.

Впоследствии он уточнил, что сейчас известно по меньшей мере о 16 пострадавших.

Напомним, утром 21 января РФ атаковала поезд на Днепропетровщине.

Днем, 17 января, ВС РФ нанесли два удара баллистическими ракетами по городу Кривой Рог.