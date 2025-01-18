РФ ударила баллистикой по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие (фото)
По словам главы ОГА Ивана Федорова, медики госпитализировали восемь человек. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.
В субботу утром, 18 января, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали центр города Запорожья. В результате обстрела ранения получили 10 человек. Повреждены жилые дома и админздание, сообщил председатель ОГА Иван Федоров.
Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара.
8 человек в возрасте от 28 до 69 лет госпитализированы. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.
Взрывы прогремели около шести часов утра. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
"Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье", — отметил глава ОГА в 6:28.
В 6:54 Федоров написал о ранении двух человек из-за ракетного удара по центру областного центра.
"Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт", — отметил он.
В 7:26 он проинформировал, что количество пострадавших возросло до шести. В 8:30 пострадавших было уже восемь.
Напомним, утром 18 января российская армия атаковала баллистикой Киев. В городе прогремела серия мощных взрывов. Три человека погибли в Шевченковском районе.
8 января в Запорожье в результате удара ВС РФ погибли 13 человек, еще 122 человека получили травмы. В городе повреждены три админздания, многоэтажка и 36 автомобилей.