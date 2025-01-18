РФ ударила баллистикой по Запорожью: поврежден объект инфраструктуры, есть пострадавшие (фото)

По словам главы ОГА Ивана Федорова, медики госпитализировали восемь человек. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Related video

В субботу утром, 18 января, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали центр города Запорожья. В результате обстрела ранения получили 10 человек. Повреждены жилые дома и админздание, сообщил председатель ОГА Иван Федоров.

Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара.

8 человек в возрасте от 28 до 69 лет госпитализированы. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

Взрывы прогремели около шести часов утра. Воздушные силы предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

"Враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье", — отметил глава ОГА в 6:28.

В 6:54 Федоров написал о ранении двух человек из-за ракетного удара по центру областного центра.

"Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт", — отметил он.

В 7:26 он проинформировал, что количество пострадавших возросло до шести. В 8:30 пострадавших было уже восемь.

Последствия обстрела Запорожья 18 января Последствия обстрела Запорожья 18 января Последствия обстрела Запорожья 18 января Последствия обстрела Запорожья 18 января Последствия обстрела Запорожья 18 января Последствия обстрела Запорожья 18 января Фото: Иван Федоров

Напомним, утром 18 января российская армия атаковала баллистикой Киев. В городе прогремела серия мощных взрывов. Три человека погибли в Шевченковском районе.

8 января в Запорожье в результате удара ВС РФ погибли 13 человек, еще 122 человека получили травмы. В городе повреждены три админздания, многоэтажка и 36 автомобилей.