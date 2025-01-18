РФ вдарила балістикою по Запоріжжю: пошкоджений об'єкт інфраструктури, є постраждалі (фото)

За словами голови ОВА Івана Федорова, медики госпіталізували вісьмох людей. 48-річна жінка у важкому стані.

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У суботу вранці, 18 січня, Збройні сили Російської Федерації атакували середмістя Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення дістали 10 людей. Пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару.

8 людей віком 28 до 69 років госпіталізовані. 48-річна жінка у важкому стані.

Вибухи пролунали близько шостої години ранку. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

"Ворог наніс удар по обʼєкту інфраструктури у Запоріжжі", — зазначив голова ОВА о 6:28.

О 6:54 Федоров написав про поранення двох людей через ракетний удар по середмістю обласного центру.

"Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт", — зазначив він.

О 7:26 він поінформував, що кількість постраждалих зросла до шести. О 8:30 постраждалих було вже вісім.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Наслідки обстрілу Запоріжжя 18 січня Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, вранці 18 січня російська армія атакувала балістикою Київ. У місті пролунала серія потужних вибухів. Троє людей загинуло у Шевченківському районі.

8 січня у Запоріжжі внаслідок удару ЗС РФ загинуло 13 людей, ще 122 особи зазнали травм. У місті пошкоджено три адмінбудівлі, багатоповерхівку та 36 автомобілів.