Кількість постраждалих після обстрілу Запоріжжя знову зросла: в ДСНС повідомили нові дані

Унаслідок обстрілу Запоріжжя ЗС РФ 8 січня пошкоджено три будівлі, багатоповерхівку та 36 автомобілів. Рятувальники ліквідували загоряння кількох авто й офісної будівлі площею 800 квадратних метрів.

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Кількість осіб, які постраждали внаслідок російської атаки на Запоріжжя 8 січня, зросла до 122 осіб. Про це йдеться у повідомленні ДСНС Запоріжжя в Telegram.

За даними рятувальників, кількість людей, які зазнали травм, вчергове зросла — наразі відомо про 122 осіб, серед яких є одна дитина.

Ліквідація наслідків обстрілу (фото: ДСНС Запоріжжя/Telegram) Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків обстрілу (фото: ДСНС Запоріжжя/Telegram)

Місцева ДСНС повідомляє, що внаслідок удару ЗС РФ, ймовірно фугасними авіаційними бомбами (ФАБ), загинуло 13 цивільних, 122 особи зазнали травм. Наразі аварійно-рятувальні роботи вже завершені на місці обстрілу.

Рятувальники також заявили, що їм вдалося ліквідувати загоряння трьох легкових автомобілів та приміщення офісної будівлі площею 800 кв.м.

"Загалом, пошкоджено три адмінбудівлі, житлова багатоповерхівка та 36 транспортних засобів, у тому числі муніципальний", — йдеться в повідомленні рятувальників.

Раніше повідомлялося, що 110 осіб постраждало через удар РФ по Запоріжжю. На фото з місця влучання ФАБів у Запоріжжі видно зупинку громадського транспорту, пошкоджену внаслідок вибуху.

Згодом стало відомо, що в місті буде оголошено день жалоби 9 січня. голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що через ворожі атаки у Запорізькій області втретє за місяць буде оголошено День жалоби.