РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: 13 загиблих та десятки поранених, у місті жалоба (фото)

За словами рятувальників, загалом внаслідок атаки РФ пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Також зросла кількість постраждалих.

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Внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю вдень 8 січня загинули 13 осіб, а ще 32 — поранені. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надається допомога", — сказав Зеленський.

За його словами, цей удар вкотре підтвердив, що Росія прагне лише війни та жертв.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через ворожий удар загинули 13 осіб, а постраждали — 63 людини.

"Ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та 3-х автомобілей. Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС також наголосили, що аварійно-рятувальні роботи завершено.

Крім того, голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що внаслідок російської атака за допомогою до лікарень звернулись щонайменше 80 людей.

За словами Федорова, через ворожі атаки у Запорізькій області втретє за місяць буде оголошено День жалоби.

Нагадаємо, раніше 8 січня Іван Федоров повідомляв, що у Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих від російської атаки