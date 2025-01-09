РФ ударила КАБами по Запорожью: 13 погибших и десятки раненых, в городе траур (фото)

По словам спасателей, в целом в результате атаки РФ повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай. Также возросло количество пострадавших.

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В результате российского удара управляемыми авиационными бомбами по Запорожью днем 8 января погибли 13 человек, а еще 32 — ранены. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Был удар российских бомб по городу, просто по гражданским людям. К сожалению, 13 человек убиты. Мои соболезнования родным и близким. Ранены 32 человека. Всем оказывается помощь", — сказал Зеленский.

По его словам, этот удар в очередной раз подтвердил, что Россия стремится только к войне и жертвам.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за вражеского удара погибли 13 человек, а пострадали — 63 человека.

"Ликвидирован пожар в административном здании на площади 800 кв.м и 3-х автомобилей. В общем повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай", — говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что аварийно-спасательные работы завершены.

Кроме того, председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что в результате российской атака за помощью в больницы обратились по меньшей мере 80 человек.

По словам Федорова, из-за вражеских атак в Запорожской области в третий раз за месяц будет объявлен День траура.

Напомним, ранее 8 января Иван Федоров сообщал, что в Запорожье увеличилось количество пострадавших от российской атаки