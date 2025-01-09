Количество пострадавших после обстрела Запорожья снова возросло: в ГСЧС сообщили новые данные

В результате обстрела Запорожья ВС РФ 8 января повреждены три здания, многоэтажка и 36 автомобилей. Спасатели ликвидировали возгорание нескольких авто и офисного здания площадью 800 квадратных метров.

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Количество лиц, пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 8 января, возросло до 122 человек. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Запорожья в Telegram.

По данным спасателей, количество людей, которые получили травмы, в очередной раз возросло — сейчас известно о 122 человек, среди которых есть один ребенок.

Ликвидация последствий обстрела (фото: ГСЧС Запорожье/Telegram) Фото: ДСНС

Ликвидация последствий обстрела (фото: ГСЧС Запорожье/Telegram)

Местная ГСЧС сообщает, что в результате удара ВС РФ, вероятно фугасными авиационными бомбами (ФАБ), погибли 13 гражданских, 122 человека получили травмы. Сейчас аварийно-спасательные работы уже завершены на месте обстрела.

Спасатели также заявили, что им удалось ликвидировать возгорание трех легковых автомобилей и помещения офисного здания площадью 800 кв.м.

"В общем, повреждены три админздания, жилая многоэтажка и 36 транспортных средств, в том числе муниципальный", — говорится в сообщении спасателей.

Ранее сообщалось, что 110 человек пострадали из-за удара РФ по Запорожью. На фото с места попадания ФАБов в Запорожье видно остановку общественного транспорта, поврежденную в результате взрыва.

Впоследствии стало известно, что в городе будет объявлен день траура 9 января. председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что из-за вражеских атак в Запорожской области в третий раз за месяц будет объявлен День траура.