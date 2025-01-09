Удар РФ по Запоріжжю: поранені понад 110 осіб, серед них — 14-річна дитина, деталі (фото)

На фото з місця влучання ФАБів у Запоріжжі видно зупинку громадського транспорту, пошкоджену внаслідок вибуху. В ДСНС повідомили про завершення рятувальних робіт.

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Внаслідок удару російських бомб по середмістю Запоріжжя отримали порання 113 громадян. Серед постраждали є 14-річна дитина. У лікарню потрапили 60 людей, серед них десятеро мають серйозні травми і перебувають у важкому стані. Фокус зібрав інформацію різних відомств та військової адміністрації про підсумки аварійно-рятувальних робіт.

Оновлена інформація про ліквідацію наслідків удару по Запоріжжя з'явилась у Telegram-каналі ДСНС о 7:39. У дописі вказано, що кількість загиблих не змінилась: росіяни убили 13 мирних українців. Згідно з даними ДСНС, отримали поранення 113 громадян, серед них одна дитина. Про стан травмованих рятувальники не розповіли.

Російські авіабомби пошкодили чотири адміністративні будинки, а також 28 одиниць транспорту — 27 автомобілів та один трамвай, повідомила служба.

"Аварійно-рятувальні роботи завершено", — підсумувала ДСНС.

Росія обстріляла Запоріжжя — ситуація станом на 9 січня

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про кількість людей, які звернулись за медичною допомогою. Згідно з даними військової адміністрації — це 59 людей. Зі слів Федорова, десятеро жертв російського обстрілу перебувають у важкому стані.

Національна поліція зранку 9 січня додала деталі про ситуацію в Запоріжжі після удару бомб РФ. У Telegram-каналі відомства уточнили, що травмована дитина — це дівчинка віком 13-14 років (2011 р.н.). Також вказано, що пошкоджено 36 одиниць транспорту: крім трамвая та авто, розтрощило два маршрутних таксі. Крім адміністративних будинків, про які повідомили в ДСНС, є руйнування у житловій багатоповерхівці.

Правоохоронці опублікували фото з місця влучання фугасних авіабомб (ФАБів, призначених для руйнування укріплень та бетонних перекриттів) ЗС РФ. На одній з них — зупинка громадського транспорту і два накритих тіла. На інших — пошкоджена адміністративна будівля та постраждала жінка, яку підтримує працівник поліції.

Росія обстріляла Запоріжжя - рятувальники та поліція на місці удару 8 січня Фото: Національна поліція Росія обстріляла Запоріжжя - поліція допомагає потерпілій 8 січня Фото: Національна поліція

Удар ФАБів по Запоріжжю — що сталось

Зазначимо, Фокус писав про удар РФ по середмістю Запоріжжя, який стався близько 16 год. 8 січня. На перших кадрах з місця подій показали палаючу адміністративну будівлю, автомобілі в вогні, потрощені мікроавтобус і трамвай. Також у кадр потрапили десятки людей, які отримали поранення або були убиті. Іван Федоров повідомив, що від обстрілу росіян постраждала промислова інфраструктура міста. Крім того, згідно з даними у моніторингових каналах, ЗС РФ атакували двічі: спершу з'явився допис про одну швидкісну ціль, яка летіла близько 15 год., потім — про наступну хвилю. У офісі генпрокурора заявили, що за фактом обстрілу ЗС РФ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнного злочину, через який загинули люди.

Нагадуємо, 10 грудня 2024 року РФ вдарила балістикою по центру Запоріжжя: рятувальники розповіли про двох жінок, яких чудом витягнули з-під руїн.