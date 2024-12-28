"Хедшот, а я все ж таки живий": Віктор Розовий вперше розповів, як отримав поранення і вийшов з коми

Під час бою ворожий снаряд впав в метрі від окопу, де перебував захисник і розірвався. Після операції і виходу з коми Віктор Розовий почав відлік нового життя.

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Комік і ветеран війни Віктор Розовий, який зараз проходить реабілітацію після важкого поранення, вперше розповів, як це сталося. Про це йдеться в дописі у його інстаграмі.

За його словами, це сталося в Орлівці на Авдіївському напрямку 21 березня 2024 року. Під час бою ворожий снаряд впав в метрі від окопу, де він перебував і розірвався. Уламок пробив йому шолом.

"120 міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву, півкулі мозку. Прикиньте – хедшот, а я все ж таки живий. Але є деякі нюанси. Зараз у мене геміпарез та спастичність лівих кінцівок (ліваки як завжди підводять) та зорово-просторове порушення" — розповів Віктор Розовий.

Внаслідок розриву боєприпасу у захисника отримали пошкодження барабанні перетинки, через що він став погано чути на ліве вухо. Також йому важко концентрувати увагу.

"Я не знаю чи зможу повернутись до того фізичного стану, в якому я був в Орлівці під Авдіївкою. Але єдине, що я знаю точно — це те що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був вчора. А цей пост — нагадування мені самому і всім оточуючим, що тепер відлік йде не від мого стану до поранення, а з моменту, коли був зроблений цей знімок", — написав він.

Нагадаємо, що онлайн голосування Фокусу визначило "Українця року", особу людини, яку можна вважати символом країни та її боротьби, символом стійкості та водночас незгасного оптимізму. Переможцем став Віктор Розовий, комік, учасник "Ліги сміху" і боєць 3-ї ОШБр.