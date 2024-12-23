Віктор Розовий — переможець рейтингу Фокусу "Українець року-2024"

Мобілізувавшись на початку вторгнення Росії, у березні цього року Віктор Розовий отримав осколкове поранення голови. Після тривалої реабілітації він став редактором спеціального проєкту в рамках "Ліги сміху".

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Онлайн голосування Фокусу визначило Українця року, особу людини, яку можна вважати символом країни та її боротьби, символом стійкості та водночас незгасного оптимізму. Переможцем став Віктор Розовий, комік, учасник Ліги сміху та боєць 3-ї окремої штурмової бригади.

Віктор Розовий — людина, якою може і повинна пишатися країна. Без титулів і посад він став на захист України і виконав свій обов'язок. Вітаємо! Нижче можна ознайомитися з біографією Віктора та іншими номінантами проєкту "Українець року" — всі вони гідні співгромадяни.

Віктор Розовий — переможець рейтингу "Українець року": що про нього відомо?

У 2024 році Віктор Розовий, відомий український гуморист, боєць 3-ї окремої штурмової бригади, продовжив надихати суспільство своєю мужністю після важкого поранення на фронті. Після тривалої реабілітації він став редактором спеціального проєкту в рамках "Ліги сміху" та активно долучається до благодійних ініціатив. У жовтні він зробив символічний перший удар на футбольному матчі між "Рухом" і "Карпатами" на інвалідному візку, що стало сильним жестом підтримки військових і ветеранів.

В одному з інтерв'ю Розовий зазначив, що отримане на фронті осколкове поранення змінило його життя, але він прагне використати свою платформу для допомоги іншим ветеранам і залучення суспільства до вирішення питань реабілітації.

"Військовий гумор — це дуже чорна тема. Я ніколи не сприймав такого гумору, але коли потрапив в армію, стало смішно моментами", — розповів Розовий в інтерв'ю журналістам.

Рейтинг Фокусу "Українець року": основні критерії відбору

Патріотизм і допомога фронту;

Чесність, працьовитість і відданість своїй справі;

Співчуття, емпатія і допомога нужденним;

Відповідальність перед суспільством, усвідомлення наслідків своїх дій і готовність брати за них відповідальність на себе;

Любов до своєї країни, повага до її культури, традицій та історії.

Нагадаємо, ознайомитися з усім списком рейтингу "Українець року" можна ось тут.