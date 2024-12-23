Виктор Розовый – победитель рейтинга Фокуса "Украинец года-2024"

Мобилизовавшись в начале вторжения России, в марте этого года Виктор Розовый получил осколочное ранение головы. После длительной реабилитации он стал редактором специального проекта в рамках "Лиги смеха".

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Онлайн голосование Фокуса определило Украинца года, лицо человека, которого можно считать символом страны и ее борьбы, символом стойкости и в то же время неугасающего оптимизма. Победителем стал Виктор Розовый, комик, участник Лиги смеха и боец 3-й отдельной штурмовой бригады.

Виктор Розовый – человек, которым может и должна гордиться страна. Без титулов и должностей он встал на защиту Украины и выполнил свой долг. Поздравляем! Ниже можно ознакомится с биографией Виктора и другими номинантами проекта "Украинец года" — все они достойные сограждане.

Виктор Розовый — победитель рейтинга "Украинец года": что о нем известно?

В 2024 году Виктор Розовый, известный украинский юморист, боец 3-й отдельной штурмовой бригады, продолжил вдохновлять общество своим мужеством после тяжелого ранения на фронте. После длительной реабилитации он стал редактором специального проекта в рамках "Лиги смеха" и активно приобщается к благотворительным инициативам. В октябре он сделал символический первый удар на футбольном матче между "Рухом" и "Карпатами" на инвалидной коляске, что стало сильным жестом поддержки военных и ветеранов.

В одном из интервью Розовый отметил, что полученное на фронте осколочное ранение изменило его жизнь, но он стремится использовать свою платформу для помощи другим ветеранам и привлечения общества к решению вопросов реабилитации.

"Военный юмор — это очень черная тема. Я никогда не воспринимал такой юмор, но когда попал в армию, стало смешно моментами", — рассказал Розовый в интервью журналистам.

Рейтинг Фокуса "Украинец года": основные критерии отбора

Патриотизм и помощь фронту;

Честность, трудолюбие и преданность своему делу;

Сочувствие, эмпатия и помощь нуждающимся;

Ответственность перед обществом, осознание последствий своих действий и готовность брать за них ответственность на себя;

Любовь к своей стране, уважение к ее культуре, традициям и истории.

Напомним, ознакомиться со всем списком рейтинга "Украинец года" можно вот тут.