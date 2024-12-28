"Хэдшот, а я все же жив": Виктор Розовый впервые рассказал, как получил ранение и вышел из комы

Во время боя вражеский снаряд упал в метре от окопа, где находился защитник и разорвался. После операции и выхода из комы Виктор Розовый начал отсчет новой жизни.

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Комик и ветеран войны Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения, впервые рассказал, как это произошло. Об этом говорится в заметке в его инстаграме.

По его словам, это произошло в Орловке на Авдеевском направлении 21 марта 2024 года. Во время боя вражеский снаряд упал в метре от окопа, где он находился и разорвался. Осколок пробил ему шлем.

"120 мина упала меньше метра от моего окопа, осколок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое, полушария мозга. Прикиньте — хедшот, а я все же жив. Но есть некоторые нюансы. Сейчас у меня гемипарез и спастичность левых конечностей (леваки как всегда подводят) и зрительно-пространственное нарушение", — рассказал Виктор Розовый.

Вследствие разрыва боеприпаса у защитника получили повреждения барабанные перепонки, из-за чего он стал плохо слышать на левое ухо. Также ему трудно концентрировать внимание.

"Я не знаю смогу ли вернуться к тому физическому состоянию, в котором я был в Орловке под Авдеевкой. Но единственное, что я знаю точно — это то, что я каждый день буду становиться лучше, чем был вчера. А этот пост — напоминание мне самому и всем окружающим, что теперь отсчет идет не от моего состояния до ранения, а с момента, когда был сделан этот снимок", — написал он.

Напомним, что онлайн голосование Фокуса определило "Украинца года", личность человека, которого можно считать символом страны и ее борьбы, символом стойкости и одновременно неугасающего оптимизма. Победителем стал Виктор Розовый, комик, участник "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр.