РФ вдарила по Україні дронами та балістикою: у Києві лунають потужні вибухи, є жертви

В Києві щонайменше три людини загинули. Також у столиці пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська" та трубопровід водопостачання.

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У ніч з 17 на 18 січня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами по території України, а під ранок в українських регіонах було оголошено ракетну небезпеку. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Так, всю ніч повідомлялось про рух ворожих ударних безпілотників, які летіли у різних напрямках та створювали загрозу для різних українських регіонів.

А о 5:08 стало відомо, що "шахед" вже перебуває у небі над Києвом.

"Увага! м.Київ! Ворожий БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", — йшлося у повідомленні.

О 5:51 ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, в тому числі для Києва. А кореспонденти Фокусу у цей же момент почали повідомляти про серію потужних вибухів у столиці.

Ще через 20 хвилин у Києві пролунала серія повторних вибухів.

Міський голова Києві Віталій Кличко пояснював, що у столиці працює ППО, а потім повідомив, що у Шевченківському районі загорілась нежитлова будівля.

"Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", — написав Кличко.

Після низки вибухів "Суспільне" повідомило, що у деяких районах Києва зникла вода.

Після 6-ї ранку керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про першу жертву російської атаки на столицю.

"За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий", — написав Ткаченко.

Згодом Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Шевченківському районі збільшилась до 3.

Крім того, Віталій Кличко о пів на сьому ранку повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Лук'янівська".

"Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", — написав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що у Шевченківському районі пошкоджений трубопровід водопостачання та повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Мережею також поширились фото наслідків прориву трубопроводу.

У Києві прорвало трубопровід Фото: Telegram / Київ Info

Ближче до сьомої ранку стало відомо про те, що внаслідок російської атаки постраждали двоє осіб у Запоріжжі.

"Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт", — написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про вибухи у Запоріжжі ЗМІ повідомляли годиною раніше.

Нагадаємо, вдень, 17 січня, ЗС РФ завдали двох ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг.

15 січня російська армія запустила 40 ракет по цілях в Україні.