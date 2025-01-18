РФ ударила по Украине дронами и баллистикой: в Киеве раздаются мощные взрывы, есть жертвы

В Киеве по меньшей мере три человека погибли. Также в столице поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская" и поврежден трубопровод.

Related video

В ночь с 17 на 18 января российские оккупационные войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины, а под утро в украинских регионах была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Так, всю ночь сообщалось о движении вражеских ударных беспилотников, которые летели в разных направлениях и создавали угрозу для различных украинских регионов.

А в 5:08 стало известно, что "шахед" уже находится в небе над Киевом.

"Внимание! г.Киев! Вражеский БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях!", — говорилось в сообщении.

В 5:51 ПС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в том числе для Киева. А корреспонденты Фокуса в этот же момент начали сообщать о серии мощных взрывов в столице.

Еще через 20 минут в Киеве прогремела серия повторных взрывов.

Городской голова Киева Виталий Кличко объяснял, что в столице работает ПВО, а затем сообщил, что в Шевченковском районе загорелось нежилое здание.

"Возгорание в Шевченковском районе. Нежилое здание. Все подразделения направляются на место", — написал Кличко.

После ряда взрывов "Суспільне" сообщило, что в некоторых районах Киева исчезла вода.

После 6 утра руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о первой жертве российской атаки на столицу.

"По оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший", — написал Ткаченко.

Впоследствии Ткаченко сообщил, что количество погибших в Шевченковском районе увеличилось до 3.

Кроме того, Виталий Кличко в половине седьмого утра сообщил, что в результате российской атаки повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская".

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", — написал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что в Шевченковском районе поврежден трубопровод водоснабжения, выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. В сети также распространились фото последствий прорыва трубопровода.

В Киеве прорвало трубопровод Фото: Telegram / Київ Info

Новость дополняется...

Напомним, днем, 17 января, ВС РФ нанесли два удара баллистическими ракетами по городу Кривой Рог.

15 января российская армия запустила 40 ракет по целям в Украине.