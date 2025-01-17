РФ атаковала баллистикой Кривой Рог: разрушено учебное заведение, есть погибшие (видео)

На данный момент известно о четырех погибших. Спасательные работы продолжаются.

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Российские оккупанты днем, 17 января, нанесли два удара баллистическими ракетами по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Повреждено учебное заведение и жилая застройка. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка. Пострадали ли люди, сейчас уточняем, продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал он.

Сергей Лысак продемонстрировал видео, на котором видно здание Криворожского профессионального колледжа Национального авиационного университета.

"По информации на сейчас в Кривом Роге — четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все — тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь. На местах чрезвычайных ситуаций работают все службы", — сообщил Сергей Лысак.

Оккупанты запускали баллистические ракеты из Крыма. О выходе баллистики сообщали Воздушные силы и мониторинговые каналы. В Кривом Роге прогремели 2 взрыва в Центрально-Городском районе города.

Напомним, что во время российского ракетного обстрела Кривого Рога 24 декабря погиб 43-летний мужчина, еще 17 человек получили ранения, был поврежден жилой дом.