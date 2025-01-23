РФ вдарила чотирма "Іскандерами" по Запоріжжю: обвалився житловий будинок, що відомо

Під завалами будинку опинились люди. Відомо про 16 постраждалих, серед них — співробітники ДСНС.

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У ніч з 22 на 23 січня російські окупаційні війська завдали кількох потужних ударів по Запоріжжю, внаслідок чого обвалився житловий будинок, а під завалами опинились люди. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі", — написав Федоров.

Пізніше він повідомив, що з'явилась інформація про людей, які опинились під завалами.

Крім того, за словами Федорова, серед постраждалих четверо — це співробітники ДСНС, яких вже доправили до лікарні.

Водночас моніторингові канали повідомили, що Росія атакувала Запоріжжя чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.

Про загрозу ударів балістичними ракетами по регіону попереджав також Іван Федоров о 3:58.

Зазначимо, що про перший вибух у Запоріжжі ЗМІ повідомили близько четвертої ранку.

Вже о 4:50 Іван Федоров повідомив, що російські окупанти вдарили по житловому будинку Запоріжжя.

"Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки у Запоріжжі. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах", — написав Федоров.

Згодом він уточнив, що наразі відомо про щонайменше 16 постраждалих.

Нагадаємо, вранці 21 січня РФ атакувала поїзд на Дніпропетровщині.

Вдень, 17 січня, ЗС РФ завдали двох ударів балістичними ракетами по місту Кривий Ріг.