РФ атаковала Киевскую область: обломки "шахеда" разрушили жилую новостройку, что известно

С 4 по 8 этажи разрушены балконы здания. Кроме того, произошло возгорание производственного предприятия в другом районе.

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В ночь с 24 на 25 января российские оккупационные войска запустили "шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области подвергся разрушениям 9-этажный дом. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов области поврежден 9-этажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки", — говорится в сообщении.

Обломки "шахеда" разрушили многоэтажку в Киевской области Фото: Киевская областная военная администрация

В КОВА уточнили, что все оперативные службы уже работают на месте происшествия.

"Проводится обследование подъездов, разбор поврежденных конструкций. Новостройка заселена частично", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 м. кв.

"Пожар ликвидирован", — отметили в КОВА.

Отметим, что около трех ночи СМИ сообщали о взрывах, правда, непосредственно в Киеве.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не поступало.

Напомним, в ночь с 23 на 24 января обломки "шахеда" ударили по многоэтажке на Киевщине.

В ночь с 22 на 23 января РФ ударила четырьмя "Искандерами" по Запорожью, в результате чего обвалился жилой дом.