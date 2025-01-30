"Выломанные стены": в Сумах российский "шахед" разрушил многоквартирный дом (видео)

Жители дома кричали о помощи. Сначала была информация о том, что один человек погиб, но ее опровергли. В то же время 18-летний подросток находится в тяжелом состоянии.

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В ночь с 29 на 30 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего один из них попал в многоквартирный дом в Сумах. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

"Опять прилет "шахеда" по многоквартирному дому. Выломанные стены. Женщина кричит "помогите!". Скорая на месте, Также ГСЧС работают", — отметил Кобазр.

Он также обнародовал видео с последствиями российской атаки, на котором видны разрушения, нанесенные ударом "шахеда".

Впоследствии прилет по многоэтажке подтвердили в Сумской областной военной администрации.

"В результате атаки предварительно один человек погиб. Спасательная операция продолжается, информация уточняется", — отметили в Сумской ОГА.

Там также подчеркнули, что на месте попадания работают все соответствующие службы.

Уже после часа ночи в Сумском городском совете сообщили, что кроме погибшего есть информация об одном пострадавшем.

"Попадание произошло в жилой дом. На месте происшествия работают все службы. По информации управления здравоохранения, известно об одном погибшем и одном раненом", — говорится в сообщении.

А еще через полчаса в горсовете опровергли информацию о гибели человека.

"Информация о гибели человека не подтвердилась, но есть четверо пострадавших, среди которых 7-летний ребенок и 18-летний юноша (он в тяжелом состоянии)", — отметили в городском совете Сум.

Отметим, что около 23:00 Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что на Сумщине появились новые группы "шахедов".

Напомним, вечером 28 января ВС РФ нанесли удар баллистикой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины.

В ночь с 24 на 25 января ВС РФ запустили "шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области подвергся разрушениям 9-этажный дом.