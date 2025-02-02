Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих збільшилась до 12, серед них 2 дітей (фото, відео)

Правоохоронці повідомили, що зросла й кількість постраждалих. Наразі відомо про 17 осіб, серед яких четверо дітей.

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Вранці суботи, 1 лютого, російська армія завдала ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Росіяни поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. В результаті кількість загиблих збільшилась до 12 людей, з них – 2 дитини. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області.

У відомстві додали, що також збільшилась і кількість постраждалих осіб. Наразі відомо про 17 людей, серед них четверо дітей. На місці працюють усі екстрені та комунальні служби, а також волонтери.

В поліції уточнили, що психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 194 особам, із них 11 дітей. Нині слідчі поліції та СБУ документують воєнний злочин. Правоохоронці закликали громадян належно реагувати на сигнал "Повітряна тривога", та перебувати в укриттях до сигналу "Відбій".

В Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що наразі врятовано 22 людини.

Фото: Telegram / Полтавська ОВА

Ракетний удар по Полтаві: що відомо

Нагадаємо, що 1 лютого Збройні сили Російської Федерації поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. Відразу в ДСНС повідомляли, що внаслідок атаки було зруйновано під’їзд. Тоді було відомо про 2 загиблих та 7 постраждалих. Також були пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі — там без світла загалом залишилося 165 споживачів.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян збільшилася до дев'яти, а постраждалих – до 17 осіб Тоді зазначалось, що серед постраждалих — четверо дітей, найменшій з яких 3 місяці.

Пізніше виявилось, що серед них – молода акторка "Театру Сучасного Діалогу", зоозахисниця та волонтерка Настя Кольвах. Тіло дівчини знайшли серед завалів будинку на Браїлках.