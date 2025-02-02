Була зоозахисницею і волонтеркою: від удару РФ по Полтаві загинула акторка Настя Кольвах

Внаслідок російської ракетної атаки по Полтаві загинуло щонайменше 11 людей: серед них була українська акторка Настя Кольвах, її тіло знайшли серед руїн будинку на Браїлках. Дівчині було лише 30.

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1 лютого вранці російські війська завдали ракетних ударів по Полтаві: під атакою опинився цивільний об’єкт, житлова п’ятиповерхівка в одному з районів міста. Наразі відомо про те, що внаслідок удару загинуло 11 людей, серед них – молода акторка "Театру Сучасного Діалогу", зоозахисниця та волонтерка Настя Кольвах. Тіло дівчини знайшли серед завалів будинку на Браїлках. Про загибель повідомили на сторінці театру, в якому працювала Настя.

"Сьогодні, 1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах", – йдеться у дописі.

У мережі вже поширюють слова друзів та знайомих Насті, які згадують про неї як про "світлу людину", талановиту та "всебічно обдаровану" дівчину.

"Настя була всебічно обдарована, вона працювала як в сфері культури, так і в IT. Активно волонтерила і взагалі була (жахливе слово "була") світлою людиною", – згадують про неї у "Театрі Сучасного Діалогу".

У Полтаві Настю також знають як активну зооволонтерку. Відома історія, коли вона допомагала рятувати кажанів із квартири у мікрорайоні Левада минулого року. Тоді у багатоквартирному будинку під час ремонту натрапили на колонію цих тварин і почали викидати їх з вікна. Настя ж спільно з командою однодумців взялася рятувати їх, завдяки чому кажани опинилися в Українському центрі реабілітації рукокрилих, як розповідало "Суспільне".

Настя займалася не тільки порятунком тварин та грою на сцені полтавського театру. Дівчина також читала лекції у місцевому кіноклубі "Кінодвіж", висаджувала дерева у місті та була членкою письменницького клубу "Пишу зараз", повідомили в інтернет-виданні "Полтавщина".

Додамо, що хлопець загиблої Насті – військовий, служить у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, вночі та вранці 1 лютого РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Найбільше під час атаки постраждали Запоріжжя, Харків та Полтава. По Запоріжжю РФ завдала масованих ударів БпЛА, в ОВА назвали це найбільшою атакою по місту за останній час.

Під час ранкової атаки РФ вдарила по Полтаві, де влучила в житлову багатоповерхівку. Через це щонайменше 11 людей загинуло, серед загиблих є дитина. Подробиці удару РФ по Полтаві Фокус повідомляв раніше.