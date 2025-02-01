Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих знову зросла

Серед загиблих — одна дитина. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривають.

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До дев'яти осіб зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловій п'ятиповерхівці в Полтаві вранці 1 лютого. Про це повідомила Полтавська ОВА. Наразі постраждалих – 17 осіб, з яких четверо – діти. Найменшій дитині – 3 місяці.

Серед загиблих мешканців будинку – одна дитина.

Ракета зруйнувала цілий під'їзд з 1 по 5 поверх. У квартирі на другому поверсі загинула ціла сім'я: 37-річне подружжя та їхня дев'ятирічна донька.

Зараз рятувальники продовжують розбір завалів і пошук людей. На допомогу полтавським співробітникам ДСНС приїхали їхні колеги з Черкаської та Сумської областей. Загалом на місці трагедії працюють понад 480 осіб.

Психологи ДСНС і Нацполіції надають допомогу потерпілим. Станом на 21:30 її було надано 194 людям, зокрема 11 дітям.

У зв'язку з масовою загибеллю людей унаслідок дій армії країни-агресора з 2 до 4 лютого в Полтаві та області оголошено жалобу. У цей час державний прапор України з чорною стрічкою буде приспущено на будівлях державних установ, місцевого самоврядування, підприємств та організацій. Протягом трьох днів також обмежать проведення розважально-концертних заходів і спортивних змагань, забороняється розважальна музика в громадських місцях і транспорті, а також розважальний контент на місцевих телеканалах і радіостанціях.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ повідомили про серійне виробництво Росією ракет "Іскандер-1000", а також розповідав про те, що ЗС РФ знищили інтернат у Суджі, скинувши на нього авіабомбу.