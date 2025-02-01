ЗС РФ знищили школу-інтернат у Суджі: під завалами 95 людей

Після удару з-під завалів чути стогони і крики. Військова комендатура ЗСУ своїми силами проводить розбір завалів і порятунок постраждалих.

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Увечері 1 лютого ЗС РФ вдарили по школі-інтернату в місті Суджа Курської області, де здебільшого були люди похилого віку та лежачі, а також люди, які ховалися там після втрати житла внаслідок бойових дій. Це сталося о 16:54 вечора. Під завалами опинилися 95 людей, повідомив речник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашковський.

За його словами, з-під завалів чути стогони і крики постраждалих. Зараз силами військової комендатури тривають пошукові та рятувальні роботи.

Пізніше в мережі з'явилися кадри зруйнованого інтернату. Як видно на записі, будівля зруйнована повністю, незважаючи на те, що на ній великими літерами написано "Люди".

У Генштабі ЗСУ підтвердили те, що трапилося, і додали, що це був цілеспрямований удар керованою авіаційною бомбою.

"Росіяни знали, що в інтернаті перебувають виключно цивільні — місцеві жителі, зокрема жінки та діти. Зараз робиться все можливе для порятунку вцілілих. Удар по інтернату в Суджі — черговий військовий злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати і своїх мирних громадян", — заявили в оборонному відомстві.

З ранку, 1 лютого, російська армія обстріляла Харківську, Полтавську, Одеську, Сумську, Хмельницьку та Київську області, а також Запоріжжя. У Сумській області російська атака забрала життя двох людей.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ завдали ракетного удару по житловому будинку в Полтаві, внаслідок якого загинули вісім осіб. Пошук постраждалих триває, а на місці трагедії працюють сотні рятувальників, силовиків і комунальників.