ВС РФ уничтожили школу-интернат в Судже: под завалами 95 людей

После удара из-под завалов слышны стоны и крики. Военная комендатура ВСУ своими силами проводит разбор завалов и спасение пострадавших.

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Вечером 1 февраля ВС РФ ударили по школе-интернату в городе Суджа Курской области, где в основном были старики и лежачие, а также люди, которые укрывались там после потери жилья в результате боевых действий. Это произошло в 16:54 вечера. Под завалами оказались 95 людей, сообщил спикер комендатуры ВСУ в городе Суджа Алексей Дмитрашковский.

По его словам, из-под завалов слышны стоны и крики пострадавших. Сейчсас силами военной комендатуры ведутся поисковые и спасательные работы.

Позже в сети появились кадры разрушенного интерната. Как видно на записи, здание разрушено полностью несмотря на то, что на нем большими буквами написано "Люди".

В Генштабе ВСУ подтвердили случившееся и добавили, что это был целенаправленный удар управляемой авиационной бомбой.

"Россияне знали, что в интернате находятся исключительно гражданские – местные жители, в том числе женщины и дети. Сейчас делается все возможное для спасения уцелевших. Удар по интернату в Судже – очередное военное преступление российской власти, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан", – заявили в оборонном ведомстве.

С утра, 1 февраля, российская армия обстреляла Харьковскую, Полтавскую, Одесскую, Сумскую, Хмельницкую и Киевскую области, а также Запорожье. В Сумской области российская атака унесла жизни двух человек.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Полтаве, в результате которого погибли восемь человек. Поиск пострадавших продолжается, а на месте трагедии работают сотни спасателей, силовиков и коммунальщиков.