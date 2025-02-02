Ракетный удар по Полтаве: количество погибших увеличилось до 12, среди них 2 детей (фото, видео)

Правоохранители сообщили, что возросло и количество пострадавших. Сейчас известно о 17 человек, среди которых четверо детей.

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Утром субботы, 1 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Россияне попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. В результате количество погибших увеличилось до 12 человек, из них — 2 ребенка. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Полтавской области.

В ведомстве добавили, что также увеличилось и количество пострадавших лиц. Сейчас известно о 17 людях, среди них четверо детей. На месте работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

В полиции уточнили, что психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 194 лицам, из них 11 детей. Сейчас следователи полиции и СБУ документируют военное преступление. Правоохранители призвали граждан должным образом реагировать на сигнал "Воздушная тревога", и находиться в укрытиях до сигнала "Отбой".

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что сейчас спасены 22 человека.

Фото: Telegram / Полтавская ОВА

Ракетный удар по Полтаве: что известно

Напомним, что 1 февраля Вооруженные силы Российской Федерации попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. Сразу в ГСЧС сообщали, что в результате атаки был разрушен подъезд. Тогда было известно о 2 погибших и 7 пострадавших. Также были повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе — там без света в целом осталось 165 потребителей.

Позже стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара россиян увеличилось до девяти, а пострадавших — до 17 человек Тогда отмечалось, что среди пострадавших — четверо детей, младшей из которых 3 месяца.

Позже оказалось, что среди них — молодая актриса "Театра Современного Диалога", зоозащитница и волонтер Настя Кольвах. Тело девушки нашли среди завалов дома на Браилках.