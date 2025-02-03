"Неприпустиме": Сирський відреагував на вибухи в ТЦК та вбивство військового в тилу

За короткий проміжок часу в різних областях сталися три акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. На Полтавщині загинув працівник ТЦК.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відреагував на три злочини проти військових, які відбулись у різних областях України. Та наголосив, що "насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме". І він в ЗСУ розраховує на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Заяву головнокомандувач опублікував на Telegram-каналі.

Вибух біля ТЦК в Павлограді

Сирський нагадав, що на Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області.

За його словами, один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді — стабільний, поранення легкі.

"Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу і Український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації", — наголосив Олександр Сирський.

Він зауважив, що в Збройних силах України роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. А сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки і працюють над покращенням якості роботи ТЦК.

Втім, за словами головнокомандувача ЗСУ, загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців.

"Вдячний всім, хто підтримує Збройні Сили України, і кожному, хто шанує українських воїнів", — резюмував Сирський.

Вбивство працівника ТЦК в Пирятині: що відомо

Інцидент трапився у суботу, 1 лютого, на АЗС в Пирятині Полтавської області під час проведення військовозобов'язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ. Чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив у військовослужбовця. Солдат загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих громадян.

В області була введена спецоперація "Сирена". Підозрюваних затримали. Виявилось, що у військового стріляв мешканець Полтавщини 1984 року народження разом зі спільником, мешканцем Полтави.

Фокус писав про інцидент у Пирятині та про все, що нині відомо про справу.