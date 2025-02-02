Возле ТЦК в Павлограде в Днепропетровской области произошел взрыв: есть раненый

По данным полиции, возле здания РТЦК и СП в Павлограде взорвался неустановленный предмет. На месте происшествия работают правоохранители.

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В воскресенье, 2 февраля, в городе Павлоград Днепропетровской области возле здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По предварительной информации, один человек получил ранения. Взорвался неустановленный предмет.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в полицию поступило около 18:40. На место инцидента немедленно выехали правоохранители.

Полицейские проводят соответствующие следственные действия. Обнародовать детали в полиции обещают позже.

Напомним, 1 февраля в Ровно в помещении ТЦК прогремел взрыв. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

1 февраля в Пирятине Полтавской области на автозаправочной станции мужчина из охотничьего оружия застрелил военнослужащего ТЦК во время сопровождения мобилизованных мужчин в учебный центр. Нападавший скрылся вместе с одним из мобилизованных граждан. Мужчин задержали через несколько часов после содеянного.

2 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что двум лицам — жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении. Одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием. Другому — пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период