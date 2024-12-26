Грозит пожизненное: полиция изменила обвинение подозреваемому в убийстве Фарион, детали

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, 18-летний днепрянин Вячеслав Зинченко, может провести за решеткой до 15 лет или будет сидеть пожизненно. Причина новых подозрений — преступление на почве ненависти против общественного деятеля.

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Перед тем, как совершить покушение на жизнь языковеда и профессора Ирины Фарион, подозреваемый два года контактировал с российскими ультраправыми организациями. Со временем фигурант убедил себя, что Фарион виновата в "расколе украинцев" и тогда решил применить оружие. О деталях расследования уголовного преступления рассказали на портале Национальной полиции.

Пресс-служба Львовской полиции написала, что новая квалификация преступления соответствует двум статьям Уголовного кодекса. Первое подозрение — это ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, незаконное обращение с оружием (тюрьма от трех до семи лет). Второе — пункты 8 и 14 ч. 2 ст. 115 (ранее речь шла о ч. 1 — умышленное убийство, 7-15 лет). В указанных пунктах части 2 этой статьи говорится о преступлении против человека, который выполнял общественный долг, и о мотивах "расовой, национальной или религиозной нетерпимости". Если подозреваемого признают виновным, то он может оказаться за решеткой на срок от 10 до 15 лет и вплоть до пожизненного, пояснили полицейские. Расследование дела об убийстве Фарион завершено и передается в суд.

В заметке правоохранителей не указано имя подозреваемого. В то же время есть иллюстрация — фото из зала, на котором у фигуранта заблюренное лицо. Подозреваемый, как установили медиа — 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.

Убийство Фарион — подозреваемый в умышленном убийстве Фото: Нацполиция

Убийство Фарион — детали

Правоохранители объяснили, на каких основаниях изменили обвинение. Они установили, что фигурант в 2022 году стал участником группы, которая пропагандировала ненависть и жестокость на национальной и расовой почве. В 2024 году — вошел в еще одну группу похожей тематики, которая была причастна к российской неонацистской организации. Во время пребывания в этих группах подозреваемый начал считать, что литературовед Ирина Фарион якобы раскалывает украинское общество, и решил, что он положит этому конец, говорится в сообщении полиции. Фигурант долгое время готовился к преступлению — искал оружие, узнавал о месте работы и проживания жертвы. Наконец, 19 июля около 19:20 гражданин подошел к женщине, выстрелил ей в висок, скрылся, а задержали его уже 25 июля в Днепре, напоминается в статье. Языковедка умерла в больнице, не придя в сознание, написал мэр Львова Андрей Садовый.

Ранее в медиа рассказали детали о переписке 18-летнего украинца с другими членами группировки. Согласно данным росСМИ ASTRA, речь идет о сообществе NS/WP (National-Socialism/White Power). В Telegram-канале сообщества появилось видео убийства Фарион и заявление, что за преступлением стоят сторонники этой группы. В то же время "Радио Свобода" привело мнение российских ультраправых, которые говорили, что за NS/WP стоит ФСБ, провоцирующего людей на преступления.

Отметим, Фокус писал, как осенью, во время одного из судебных заседаний, подозреваемый Зинченко заявил, что его якобы хотят лишить жизни. Фигурант пожаловался, что ему угрожают и он нуждается в защите.

Напоминаем, 3 декабря в медиа рассказали о еще одном преступлении российских спецслужб: журналисты установили, жив ли и где находится мэр Херсона Игорь Колыхаев.