Загрожує довічне: поліція змінила обвинувачення підозрюваному у вбивстві Фаріон, деталі

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон, 18-річний дніпрянин В'ячеслав Зінченко, може провести з ґратами до 15 років або ж сидітиме довічно. Причина нових підозр — злочин на ґрунті ненависті проти громадської діячки.

Related video

Перед тим як здійснити замах на життя мовознавиці та професорки Ірини Фаріон, підозрюваний два роки контактував із російськими ультраправими організаціями. З часом фігурант переконав себе, що Фаріон винна у "розколі українців", тоді вирішив застосувати зброю. Про деталі розслідування кримінального злочину розповіли на порталі Національної поліції.

Пресслужба Львівської поліції написала, що нова кваліфікація злочину відповідає двом статтям Кримінального кодексу. Перша підозра — це ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу, незаконне поводження зі зброєю (строк від трьох до семи років). Друга — пункти 8 та 14 ч. 2 ст. 115 (раніше йшлося про ч. 1 — умисне вбивство, 7-15 років). У вказаних пунктах частини 2 цієї статті йдеться про злочин проти людини, яка виконувала громадський обов'язок, та про мотиви "расової, національної чи релігійної нетерпимості". Якщо підозрюваного визнають винним, то він може опинитись за ґратами на термін від 10 до 15 років і аж до довічного, пояснили поліцейські. Розслідування справи про вбивство Фаріон завершене і передається до суду.

У дописі правоохоронців не зазначено ім'я підозрюваного. Водночас є ілюстрація — фото із зали, на якому у фігуранта заблюрене обличчя. Підозрюваний, як установили медіа, — 18-річний В'ячеслав Зінченко з Дніпра.

Вбивство Фаріон - підозрюваний у навмисному убивстві Фото: Нацполіція

Вбивство Фаріон — деталі

Правоохоронці пояснили, на яких підставах змінили обвинувачення. Вони встановили, що фігурант у 2022 році став учасником групи, яка пропагувала ненависть і жорстокість на національному та расовому ґрунті. У 2024-му — увійшов у ще одну групу схожої тематики, яка була причетна до російської неонацистської організації. Під час перебування в цих групах підозрюваний почав вважати, що літературознавиця Ірина Фаріон начебто розколює українське суспільство, і вирішив, що він покладе цьому край, ідеться у дописі поліції. Фігурант тривалий час готувався до злочину — шукав зброю, дізнавався про місце роботи та проживання жертви. Врешті-решт, 19 липня близько 19:20 громадянин підійшов до жінки, вистрелив їй у скроню, втік, а затримали його вже 25 липня у Дніпрі, нагадується у статті. Мовознавиця померла в лікарні, не прийшовши до тями, написав мер Львова Андрій Садовий.

Раніше у медіа розповіли деталі про листування 18-річного українця з іншими членами угрупування. Згідно з даними росЗМІ ASTRA, ідеться про спільноту NS/WP (National-Socialism/White Power). У Telegram-каналі спільноти з'явилося відео убивства Фаріон і заява, що за злочином стоять прихильники цієї групи. Водночас "Радіо Свобода" навело думку російських ультраправих, які говорили, що за NS/WP стоїть ФСБ, яке провокує людей на злочини.

Зазначимо, Фокус писав, як восени, під час одного з судових засідань, підозрюваний Зінченко заявив, що його начебто хочуть позбавити життя. Фігурант поскаржився, що йому погрожують і він потребує захисту.

Нагадуємо, 3 грудня в медіа розповіли про ще один злочин російських спецслужб: журналісти встановили, чи живий та де перебуває мер Херсона Ігор Колихаєв.