"Тримається": стало відомо, де перебуває викрадений росіянами мер Херсона Колихаєв

Журналістка Ганна Мамонова розповіла, що інформацію про долю викраденого мера дізналася від людини, яка теж перебувала у тій в'язниці 2,5 року та спілкувалася з Ігорем Колихаєвим.

Міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, якого окупанти викрали 2,5 року тому, бачили у таємній в'язниці ФСБ Росії, яка розташована на території окупованого Криму. Під час захоплення міста його викрали, бо він відмовився співпрацювати з окупантами. Про це у Facebook написала журналістка, документаторка воєнних злочинів "Лабораторії журналістики суспільного інтересу" Ганна Мамонова.

За словами жінки, інформацію про долю викраденого мера вона дізналася від людини, яка теж перебувала у цій в'язниці 2,5 року та спілкувалася з Ігорем Колихаєвим.

"Говорила з людиною, яка просиділа 2,5 року в Симфіку, на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік недавно повернувся в Україну. Каже, що бачив Колихаєва, викраденого мера Херсона, у підвалі ФСБ. Мер тримається", — написала вона.

Журналістка зазначила, що востаннє їй підтверджували, що Колихаєв саме у ФСБ в Сімферополі, навесні 2024-го, водночас росіяни приховують, де тримають Колихаєва. Заперечують і наявність вʼязниці у підвалі будівлі ФСБ. Вона додала, що цю в'язницю росіяни створили 2022 року, щоб тримати там викрадених українців.

Ігоря Колихаєва росіяни викрали 28 червня 2022 року у центрі окупованого Херсона. До листопада 2022-го його тримали в окремій камері, а потім зі всіма бранцями перевезли в Олешки. Потім мера відвезли до таємної вʼязниці росіян на Чонгарі.

"У Чонгарі Колихаєва бачив чоловік, який відкупився з полону за 7 тисяч доларів. Він платив за себе, дружину та племінника. За кожного по 7. Потім мера перевезли у Крим. Так склався шлях Колихаєва за 2,5 року полону. У мене немає свідчень, що мера катують у прямому сенсі — побої, струм. Але будь-який полон — це завжди знущання. І злочин", — написала Ганна Мамонова.

Нагадаємо, що 28 червня в соцмережах з'явилася інформація про те, що мера Херсона Ігоря Колихаєва затримали російські військовослужбовці. Міський голова, попри окупацію, продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.