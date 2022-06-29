Мера Херсона Колихаєва заарештували через його небажання співпрацювати зі ЗС РФ, — радниця

За кілька днів до арешту, за словами Галини Ляшевської, міський голова отримав листа від гауляйтера з пропозицією обговорити "майбутню організацію взаємодії".

Російські військовослужбовці затримали мера Херсона Ігоря Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

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За її словами, вранці 28 червня Ігор Колихаєв приїхав до одного з комунальних підприємств Херсона, де продовжували працювати співробітники міської ради, що залишилися. Мера окупованого міста було затримано озброєними російськими військовослужбовцями відразу, як тільки він вийшов зі свого автомобіля.

Галина Ляшевська припускає, що для арешту міського голови було задіяно співробітників Росгвардії або ФСБ.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли", — продовжила радниця мера й додала, що Ігоря Колихаєва затримали через його небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав листа від "новопризначеного" гауляйтера, в якому він пропонував обговорити майбутню "організацію взаємодії". Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.

"Ми всі в небезпеці. Усі під ударом. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", — додала Ляшевська у своєму Facebook.

[ + – ] Ігоря Колихаєва було затримано через небажання співпрацювати з окупантами

Нагадаємо, 28 червня в соцмережах з'явилася інформація про те, що мера Херсона Ігоря Колихаєва було затримано російськими військовослужбовцями. Міський голова, незважаючи на окупацію, продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.

Також повідомлялося, що в окупованому Херсоні українські партизани ліквідували колаборанта Дмитра Савлученка. Зрадника підірвали в той момент, коли він сідав у свій власний автомобіль.