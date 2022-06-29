Мэра Херсона Колыхаева арестовали из-за его нежелания сотрудничать с ВС РФ, — советница

За несколько дней до ареста, по словам Галины Ляшевской, городской голова получил письмо от гауляйтера с предложением обсудить "будущую организацию взаимодействия".

Российские военнослужащие задержали мэра Херсона Игоря Колыхаева из-за его нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией РФ. Об этом в своем Facebook сообщила советница городского головы Галина Ляшевская.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По ее словам, утром 28 июня Игорь Колыхаев приехал в одно из коммунальных предприятий Херсона, где продолжали работать оставшиеся сотрудники городского совета. Мэр оккупированного города был задержан вооруженными российским военнослужащими сразу, как только вышел из свого автомобиля.

Галина Ляшевская предполагает, что для ареста городского головы были задействованы сотрудники Росгвардии или ФСБ.

"Они изъяли жесткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли", — продолжила советница мэра и добавила, что Игоря Колыхаева задержали из-за его нежелания сотрудничать с оккупационной администрацией.

Ляшевская также отметила, что несколькими днями ранее городской голова Херсона получил письмо от "новоназначенного" гауляйтера, в котором он предлагал обсудить будущую "организацию взаимодействия". Колыхаев отказался приходить на встречу и в ответ ему пригрозили арестом.

"Мы все в опасности. Все под ударом. Я опасаюсь за жизнь Игоря Колыхаева", — добавила Ляшевская в своем Facebook.

[ + – ] Игорь Колыхаев был задержан из-за нежелания сотрудничать с оккупантами

Напомним, 28 июня в соцсетях появилась информация о том, что мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан российскими военнослужащими. Городской голова, несмотря на оккупацию, продолжал оставаться в городе и выполнять свои обязанности.

Также сообщалось, что в оккупированном Херсоне украинские партизаны ликвидировали коллаборанта Дмитрия Савлученко. Предателя подорвали в тот момент, когда он садился в свой личный автомобиль.