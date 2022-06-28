Окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва, — радниця

Міський голова залишався в окупованому обласному центрі після повномасштабного вторгнення РФ.

Російські військові забрали мера Херсона Ігоря Колихаєва. Про це у Facebook написала його радниця Галина Ляшевська.

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"Вони забрали Колихаєва Ігоря", — зокрема, повідомила вона.

Після повномасштабного російського вторгнення міський голова не виїхав із захопленого міста і весь цей період перебував в окупованому обласному центрі.

Проте практично відразу окупанти усунули Колихаєва від роботи. На його місце "призначили" уродженця Херсона Олександра Кобця, котрий до цього тривалий час проживав у Києві.

Останнім часом у російських пропагандистських пабліках почали писати, що Колихаєв "саботує роботи" окупаційної адміністрації. Відповідне повідомлення в себе в Telegram-каналі 25 червня перепостив і "головний рупор Кремля" Володимир Соловйов.

Водночас 24 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів в ефірі "Еспресо", що Колихаєв лише "маскується" тим, що переживає про мешканців Херсона. Як вважає Хлань, міський голова насправді освоює бюджетні кошти облцентру. Він також зазначив, що Колихаєв є єдиним міським головою, який не заарештований окупаційною владою. Це лише завдяки тому, вважає радник голови ОВА, що мер створює "картинку" для окупантів, що в місті все гаразд.

10 червня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з полону окупантів вдалося визволити голову Шевченківської громади Миколаївської області Олега Пилипенка. Переговори щодо його визволення велися дуже довго.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вбили частину взятих у полон мерів українських міст. Зокрема, повідомлялося про викрадення мерів Дніпрорудного (Запорізька область) Євгена Матвєєва, Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, Берислава (Херсонська область) Олександра Шаповалова та інших.