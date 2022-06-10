З полону окупантів визволили голову громади Миколаївської області — Кім (відео)

Переговори щодо звільнення керівника Шевченківської Олега Пилипенка ОТГ тривали дуже довго. Це вже 11-й обмін полоненими, наголосив глава ОВА.

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У межах чергового обміну полоненими було звільнено голову Шевченківської громади Миколаївської області Олега Пилипенка, викраденого російськими військовими понад два місяці тому. Про це у відеозверненні у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За словами голови ОВА, у п'ятницю, 10 червня, відбувся вже одинадцятий обмін утримуваними особами, а переговори щодо звільнення Пилипенка велися "дуже довго".

"Два з чимось місяці був у полоні наш голова ОТГ... Зараз він уже тут, тому його вітаємо", — сказав Кім.

Місцеві ЗМІ 13 березня з посиланням на публікацію дружини голови громади Тетяни повідомляли, що 10 березня Олег Пилипенко поїхав розвозити хліб місцевим мешканцям і не повернувся додому. Дружина викраденого тоді закликала допомогти його звільненню. Інформацію про зникнення Пилипенка 15 березня підтвердила депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вбили частину взятих у полон мерів українських міст. Зокрема, повідомлялося про викрадення мерів Дніпрорудного (Запорізька область) Євгена Матвєєва, Скадовська (Херсонська область) Олександра Яковлєва, Берислава (Херсонська область) Олександра Шаповалова та інших.

Також ми писали про те, як вдруге за півтора місяці російські війська викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва.