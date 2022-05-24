RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ вдруге викрали селищного голову Кирилівки

475
Іван Малєєв селище Кирилівка окупанти викрадення полон
Голову Кирилівки Івана Малєєва викрали російські солдати

Разом з Іваном Малєєвим, за даними військової адміністрації, було викрадено його заступника Ігоря Коробку та директора місцевого будинку культури Світлану Шиян.

У вівторок, 24 травня, російські війська викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації.

У відомстві зазначають, що це вже друге викрадення Івана Малєєва за останні два місяці. Востаннє чиновник перебував у полоні ЗС РФ у середині квітня.

Повідомляється, що селищного голову Кирилівки викрали близько 6:00 ранку з власного будинку, після чого окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку.

"Обох із зав'язаними очима та руками відвезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого будинку культури ("Центр культури, дозвілля та художньої освіти") Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та центр надання адміністративних послуг", — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Кирилівка Іван Малєєв полон викрадення окупанти ЗС РФ
ЗС РФ викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва

Нагадаємо, селищного голову Кирилівки Івана Малєєва вперше викрали 17 квітня. Російські військові вивели чиновника з приміщення ради та відвезли у невідомому напрямку. Протягом кількох днів Іван Малєєв перебував у полоні у будівлі комендатури Мелітополя, після чого голову Кирилівки відпустили на волю.

Також повідомлялося, що окупанти змушують полонених українських військовослужбовців збирати тіла вбитих побратимів.