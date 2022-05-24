ЗС РФ вдруге викрали селищного голову Кирилівки

Разом з Іваном Малєєвим, за даними військової адміністрації, було викрадено його заступника Ігоря Коробку та директора місцевого будинку культури Світлану Шиян.

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У вівторок, 24 травня, російські війська викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва та його заступника Ігоря Коробку. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації.

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У відомстві зазначають, що це вже друге викрадення Івана Малєєва за останні два місяці. Востаннє чиновник перебував у полоні ЗС РФ у середині квітня.

Повідомляється, що селищного голову Кирилівки викрали близько 6:00 ранку з власного будинку, після чого окупанти викрали його заступника Ігоря Коробку.

"Обох із зав'язаними очима та руками відвезли у невідомому напрямку. Також викрадено директора місцевого будинку культури ("Центр культури, дозвілля та художньої освіти") Світлану Шиян. Відомо, що окупанти пограбували адміністрацію громади та центр надання адміністративних послуг", — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

[ + – ] ЗС РФ викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва

Нагадаємо, селищного голову Кирилівки Івана Малєєва вперше викрали 17 квітня. Російські військові вивели чиновника з приміщення ради та відвезли у невідомому напрямку. Протягом кількох днів Іван Малєєв перебував у полоні у будівлі комендатури Мелітополя, після чого голову Кирилівки відпустили на волю.

Також повідомлялося, що окупанти змушують полонених українських військовослужбовців збирати тіла вбитих побратимів.