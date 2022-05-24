ВС РФ во второй раз похитили поселкового голову Кирилловки

Вместе с Иваном Малеевым, по данным военной администрации, был похищен его заместитель Игорь Коробка и директор местного дома культуры Светлана Шиян.

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Во вторник, 24 мая, российские войска похитили поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева и его заместителя Игоря Коробку. Об этом информирует пресс-служба Запорожской областной военно-гражданской администрации.

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В ведомстве отмечают, что это уже второе похищение Ивана Малеева за последние два месяца. Последний раз чиновник находился в плену ВС РФ в середине апреля.

Сообщается, что поселкового голову Кирилловки похитили около 6:00 утра из собственного дома, после чего оккупанты выкрали его заместителя Игоря Коробку.

"Обоих с завязанными глазами и руками увезли в неизвестном направлении. Также похищен директор местного дома культуры ("Центр культуры, досуга и художественного образования") Светлана Шиян. Известно, что оккупанты ограбили администрацию громады и центр предоставления административных услуг", — говорится в сообщении Запорожской ОВА.

[ + – ] ВС РФ похитили поселкового голову Кирилловки Ивана Малеева

Напомним, поселковый голова Кирилловки Иван Малеев первый раз был похищен 17 апреля. Российские военные вывели чиновника из помещения совета и увезли в неизвестном направлении. В течение нескольких дней Иван Малеев находился в плену в здании комендатуры Мелитополя, после чего голову Кирилловки отпустили на свободу.

Также сообщалось, что оккупанты заставляют пленных украинских военнослужащих собирать тела убитых побратимов.