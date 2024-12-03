"Держится": стало известно, где находится похищенный россиянами мэр Херсона Колыхаев

Журналистка Анна Мамонова рассказала, что информацию о судьбе похищенного мэра узнала от человека, который тоже находился в той тюрьме 2,5 года и общался с Игорем Колыхаевым.

Городского голову Херсона Игоря Колыхаева, которого оккупанты похитили 2,5 года назад, видели в тайной тюрьме ФСБ России, которая расположена на территории оккупированного Крыма. Во время захвата города его похитили из-за того, что он отказался сотрудничать с оккупантами. Об этом в Facebook написала журналистка, документатор военных преступлений "Лаборатории журналистики общественного интереса" Анна Мамонова.

По словам женщины, информацию о судьбе похищенного мэра она узнала от человека, который тоже находился в этой тюрьме 2,5 года и общался с Игорем Колыхаевым.

"Говорила с человеком, который просидел 2,5 года в Симфике, на подвале ФСБ. Это тайная тюрьма. Мужчина недавно вернулся в Украину. Говорит, что видел Колыхаева, похищенного мэра Херсона, в подвале ФСБ. Мэр держится", — написала она.

Журналистка отметила, что последний раз ей подтверждали, что Колыхаев именно в ФСБ в Симферополе весной 2024-го, а россияне скрывают, где держат Колыхаева. Отрицают и существование тюрьмы в подвале здания ФСБ. Она добавила, что эту тюрьму россияне создали в 2022 году, чтобы держать там похищенных украинцев.

Игоря Колыхаева россияне похитили 28 июня 2022 года в центре оккупированного Херсона. До ноября 2022-го его держали в отдельной камере, а потом со всеми пленниками перевезли в Алешки. Затем мэра отвезли в тайную тюрьму россиян на Чонгаре.

"В Чонгаре Колыхаева видел мужчина, который откупился из плена за 7 тысяч долларов. Он платил за себя, жену и племянника. За каждого по 7. Затем мэра перевезли в Крым. Так сложился путь Колыхаева за 2,5 года плена. У меня нет свидетельств, что мэра пытают в прямом смысле — побои, ток. Но любой плен — это всегда издевательство. И преступление", — написала Анна Мамонова.

Напомним, что 28 июня в соцсетях появилась информация о том, что мэр Херсона Игорь Колыхаев был задержан российскими военнослужащими. Городской глава, несмотря на оккупацию, продолжал оставаться в городе и выполнять свои обязанности.